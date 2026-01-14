आज का पंचांग 15 जनवरी 2026: श्री शीतलनाथ जयंती, गंडमूल योग और ग्रह गोचर का दुर्लभ संयोग, पढ़ें आज का संपूर्ण पंचांग

Panchang Today 15 January 2026 : आज का पंचांग गुरुवार, 15 जनवरी 2026 विक्रम संवत 2082 के माघ मास कृष्ण पक्ष द्वादशी का है। आज श्री शीतलनाथ जयंती, थल सेना दिवस और गंडमूल योग का विशेष संयोग बन रहा है। सूर्य मकर राशि में स्थित हैं और चंद्रमा वृश्चिक से धनु राशि में गोचर करेंगे। आज के पंचांग में शुभ चौघड़िया, राहुकाल, दिशा शूल, नक्षत्र, योग, करण, ग्रहों के राशि एवं नक्षत्र परिवर्तन के साथ-साथ आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि, नक्षत्र और नामाक्षर की पूरी जानकारी दी गई है। शुभ कार्य, यात्रा, व्रत और दैनिक निर्णय लेने से पहले आज का पंचांग अवश्य देखें।