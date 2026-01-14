14 जनवरी 2026: 30-35 साल बाद मकर संक्रांति और षट्तिला एकादशी का दुर्लभ संयोग, जानें पुण्य फल

Makar Sankranti and Shattila Ekadashi 2026 : श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने बताया कि 14 जनवरी को षट तिला एकादशी है, और इस दिन तिल का बड़ा महत्व है। इस व्रत में तिल को छह अलग-अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। पहले तिल को पानी में भिगो लें, फिर उसे अच्छे से पीसें। अब, आजकल सिलोढ़ी तो हर घर में होती नहीं, तो मिक्सर में ही पीस लो। जैसे भी हो, तिल पीसकर नहा लो, ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाएं। फिर उसी तिल का उबटन पूरे शरीर पर लगाओ। इस उबटन को तीन हिस्सों में बांट लो—एक भाग माथे से छाती तक, दूसरा नाभि से कमर तक, और तीसरा पैरों पर लगा लो। इसके बाद, अगर हो सके, किसी तीर्थ में स्नान करो। या फिर, घर पर ही लोटे में तिल डालकर स्नान कर सकते हो। थोड़ा तिल गंगा या यमुना में छोड़ दो, फिर डुबकी लगा लो।