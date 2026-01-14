Makar Sankranti Rashifal : मकर संक्रांति 2026: सूर्य का राशि परिवर्तन, जानें आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं

उपाय: सुबह सूर्योदय के समय तांबे के बर्तन से लाल चंदन और जल का अर्घ्य दें (21 बार), गले में 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, काले तिल, गुड़ और गेहूं का दान करें।

वास्तु: घर के मुख्य द्वार को लाल रंग से सजाएं।