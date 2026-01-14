मकर संक्रांति 2026 :जानिए क्या करें क्या न करें, दान नियम और राशि अनुसार दान से जुड़ी पूरी जानकारी

Makar Sankranti 2026 : इस मकर संक्रांति चमकेगी किस्मत! जानिए समृद्धि के अचूक उपाय और वर्जित कार्य (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Makar Sankranti 2026 : Do’s and Don'ts According to Shastras : शास्त्रों के मुताबिक, मकर संक्रांति के दिन की गई गलतियां पूरे साल असर डालती हैं। इस दिन शुद्ध भोजन करना अच्छा माना जाता है। गुस्सा, झूठ और नेगेटिव सोच से भी दूर रहना चाहिए। सूर्यदेव सच और अनुशासन के प्रतीक हैं, तो अपने व्यवहार में मिठास और संयम रखना जरूरी है। दान और पूजा करते वक्त भी ध्यान दें काले कपड़े न पहनें, सफेद या लाल रंग चुनें। सही तरीके से की गई पूजा और सही दान पूरे साल सुख-समृद्धि लाते हैं, लोग यही मानते हैं।
तर्पण करें: अगर आपके घर में पितृ दोष है, तो अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करें। कहा जाता है कि इससे दोष के बुरे प्रभाव कम होते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है।
सूर्य देव की पूजा करें: भगवान सूर्य की पूजा करें। पानी और काले तिल का अर्घ्य तैयार करें और सूर्य देव को अर्पित करके उनका आशीर्वाद लें।
पवित्र जल में स्नान करें: मकर संक्रांति पर पवित्र जल में स्नान करना सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। इसलिए, यदि संभव हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और किसी भी बुरे कर्म से मुक्ति पाने के लिए पवित्र जल में डुबकी लगाएं।
दान करें: इस शुभ अवसर पर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने से समृद्धि और खुशहाली आती है। इसलिए, जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और अन्य दैनिक जरूरत की चीजें दान करें।
तामसिक भोजन नहीं: प्याज और लहसुन जैसी तामसिक सब्जियां और भोजन खाने से बचें। पूरी तरह से सात्विक आहार का पालन करें।
शराब नहीं: किसी भी शुभ अवसर पर शराब पीना अशुभ माना जाता है। इसलिए, शराब पीने से बचें।
पेड़ काटने से बचें: प्रकृति का सम्मान करें - फूल न तोड़ें, पेड़ न काटें, या जानवरों को नुकसान न पहुंचाएं।
भिखारियों की मदद न करना: जरूरतमंद किसी भी व्यक्ति को मना न करें। गरीबों और जरूरतमंदों की जितनी हो सके मदद करें।
मकर संक्रांति पर गरीबों को खाने की चीज़ें या अन्य बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें दान करने की परंपरा बहुत पुरानी है। इस साल, विशेषज्ञ बताते हैं कि सूर्य देव का आशीर्वाद पाने के लिए आपकी राशि को क्या दान करना चाहिए।
मेष: गुड़, तिल, ऊनी कपड़े, लाल मिर्च, दालें। वृषभ: सरसों का तेल, सफेद दाल, सफेद तिल, चीनी, चावल।
मिथुन: काले ऊनी कंबल, काला तिल, काली उड़द दाल, फल, सब्जियां।
कर्क: दूध, घी, सफेद तिल, सफेद ऊनी कपड़े।
सिंह: गेहूं, गुड़, काला तिल, काली दाल, शहद, मूंगफली, कंबल।
कन्या: तेल, खिचड़ी, तिल, काली दाल।
तुला: चीनी, चावल, दूध, सफेद तिल, सफेद ऊनी कपड़े, मखाने।
वृश्चिक: गुड़, मूंगफली, खिचड़ी, तिल, लाल कपड़े।
धनु: हल्दी, केला, चंदन, तिल, दालें।
मकर: किताबें, कंबल, काला तिल, काले कपड़े, सरसों का तेल।
कुंभ: जूते, ऊनी कपड़े, सरसों का तेल, काली दाल, काला तिल।
मीन: गुड़, खिचड़ी, पीली दाल, पीली सरसों।
