मकर संक्रांति 2026 :जानिए क्या करें क्या न करें, दान नियम और राशि अनुसार दान से जुड़ी पूरी जानकारी

Makar Sankranti 2026 : Do’s and Don'ts According to Shastras : शास्त्रों के मुताबिक, मकर संक्रांति के दिन की गई गलतियां पूरे साल असर डालती हैं। इस दिन शुद्ध भोजन करना अच्छा माना जाता है। गुस्सा, झूठ और नेगेटिव सोच से भी दूर रहना चाहिए। सूर्यदेव सच और अनुशासन के प्रतीक हैं, तो अपने व्यवहार में मिठास और संयम रखना जरूरी है। दान और पूजा करते वक्त भी ध्यान दें काले कपड़े न पहनें, सफेद या लाल रंग चुनें। सही तरीके से की गई पूजा और सही दान पूरे साल सुख-समृद्धि लाते हैं, लोग यही मानते हैं।