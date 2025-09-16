आज का पंचांग, मंगलवार, 16 सितम्बर, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

(आज का पंचांग – मंगलवार, 16 सितम्बर, 2025)

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 23 रवि उल अव्वल

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – शरद् ऋतु

मास – आश्विन

पक्ष – कृष्ण

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 9:19 से 1:53 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 3:25 से 4:56 तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – दशमी तिथि रात्रि 12:23 तक होगी तदुपरान्त एकादशी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 3:00 से 4:30 तक

नक्षत्र – आर्द्रा नक्षत्र प्रातः 6:46 तक रहेगा तदुपरान्त पुनर्वसु नक्षत्र होगा।

योग – वरियान योग रात्रि 12:34 तक रहेगा तदुपरान्त परिघ योग रहेगा।

करण – वणिज करण दिन 12:57 तक तदुपरान्त विष्टि करण रहेगा।

विशिष्ट योग – यमघंट योग सूयोंदय से प्रातः 6:46 तक, कुमारयोग प्रातः 6:46 से प्रारम्भ

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 12:57 से रात्रि 12:23 तक, सूर्य आश्विन संक्रांति, पुण्यकाल अगले दिन, दशमी का श्राद्ध, गुरु नानक देव पुण्य दिवस (प्राचीन ‘मत से), गुरु अमरदास व गुरु रामदास पुण्य दिवस (नवीन मत से),

चन्द्रमा – आज रात्रि 12:29 तक मिथुन राशि में होगा तदुपरान्त कर्क राशि में प्रवेश होगा।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश दिन 1:47 पर

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज रात्रि 12:29 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मिथुन होगी तदुपरान्त कर्क राशि होगी। आज प्रातः 6:46 तक आर्द्रा नक्षत्र होगा। तदुपरान्त पुनर्वसु नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर छ, के, को, ह, ही पर रखे जा सकते हैं।

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। मिथुन राशि में जन्मे बच्चे बुद्धिमान, कुशल व्यापारी, गणितज्ञ, चतुर, निडर, अच्छे वक्ता, त्वरित बुद्धि वाले, कलाकार, आत्म केन्द्रित होते हैं। कर्क राशि के स्वामी चन्द्र हैं। यह जल प्रधान राशि है। ये बहुत भावुक होते हैं। सुन्दर व आकर्षक होते है। व्यवहार मिलनसार होता है। कला, संगीत, साहित्य प्रेमी, कल्पनाशील, धार्मिक, दयालु, सहृदय, ईमानदार होते हैं।

पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्