आज का पंचांग देखिए, बुधवार, 20 अगस्त, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

(आज का पंचांग – बुधवार, 20 अगस्त, 2025)

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 25 सफ़र

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – वर्षा ऋतु

मास – भाद्रपद

पक्ष – कृष्ण

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः सूर्योदय से 9:17 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 10:54 से 12:30 तक रहेगा। चर, लाभ के चौघड़िये क्रमशः 3:43 से सूर्यास्त तक रहेंगे। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – द्वादशी तिथि दिन 1:59 तक होगी तदुपरान्त त्रयोदशी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 12:00 से 1:30 तक



नक्षत्र – पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 12:27 तक होगा तदुपरान्त पुष्य नक्षत्र होगा।

योग – सिद्धि योग सायं 6:13 तक रहेगा तदुपरान्त व्यतिपात योग रहेगा।

करण – तैतिल करण दिन 1:59 तक तदुपरान्त गर करण रहेगा।

व्रत / दिवस विशेष – बीछ बारस, वत्स द्वादशी, प्रदोष व्रत, जैन पर्युषण प्रारंभ (चतुर्थी पक्ष), राजीव गांधी जन्म दिवस, सद्भावना दिवस, आखिरी चाहर शम्बा (मु.),

चन्द्रमा – आज सायं 6:35 तक मिथुन राशि में होगा तदुपरान्त कर्क राशि में प्रवेश होगा।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – शुक्र कर्क राशि में प्रवेश रात्रि 1:20 पर

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज सायं 6:35 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मिथुन होगी तदुपरान्त कर्क राशि होगी। आज रात्रि 12:27 तक पुनर्वसु नक्षत्र होगा तदुपरान्त पुष्य नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर के, को, ह, ही, हु पर रखे जा सकते हैं।

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं. मिथुन राशि में जन्मे बच्चे बुद्धिमान, कुशल व्यापारी, गणितज्ञ, चतुर, निडर, अच्छे वक्ता, त्वरित बुद्धि वाले, कलाकार, आत्म केन्द्रित होते हैं। ये पढ़ाई में अच्छे होते हैं और लेखक, कविताकार और बुद्धि के कार्य करने वाले होते हैं। क्रय-विक्रय, लेखन-पत्र कार्य, एकाउंट्स, बैंकिंग एवं तकनीकी कार्यो में विशेष सफल होते हैं।

पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्