आज का पंचांग, रविवार, 24 अगस्त, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

(आज का पंचांग – रविवार, 24 अगस्त, 2025)

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 29 सफ़र

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – शरद् ऋतु

मास – भाद्रपद

पक्ष – शुक्ल प्रारम्भ

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज दिन में चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 7:42 से 12:29 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 2:05 से 3:41 तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – प्रतिपदा तिथि दिन 11:49 तक होगी तदुपरान्त द्वितीया तिथि होगी।

दिशा शूल – आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 4:30 से 6:00 तक



नक्षत्र – पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 2:06 तक होगा तदुपरान्त उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र होगा।

योग – शिव योग दिन 12:30 तक रहेगा तदुपरान्त सिद्ध योग रहेगा।

करण – बव करण दिन 11:49 तक तदुपरान्त बालव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – राजयोग दिन 11:49 से रात्रि 2:06 तक, सवार्थसिद्धि योग व त्रिपुष्कर योग रात्रि 2:06 से सूर्योदय तक,

व्रत / दिवस विशेष – अमावस्या उपरान्त चंददर्शन, नक्त व्रत पूर्ण, मौन व्रत प्रारंभ (जैन), वीर जन्मोत्सव (जैन), प्रथम प्रकाश उत्सव गुरु ग्रन्थ साहिब (प्रा.मत से),

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि सिंह राशि में होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि सिंह होगी। आज रात्रि 2:06 तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र होगा तदुपरान्त उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर मो, टा, टी, टू, टे पर रखे जा सकते हैं।

सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। इस राशि के बच्चे निडर, साहसी, दयालु, ऐश्वर्यशाली, शत्रुहन्ता होते हैं। ये अग्नि तत्व की राशि हैं, जिससे इनको गुस्सा जल्दी आ जाता हैं परंतु नर्म भी जल्दी हो जाते हैं। ये पराक्रमी व बुद्धिमान, उधमी, कर्मठ, निड़र, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और बड़े काम से घबराते नहीं हैं। इनमें नैसर्गिक नेतृत्त्व क्षमता होती है। इस राशि में जन्म लेने वाला जातक सुंदर-पुष्ट शरीर वाला, चौड़ा मस्तक, सुगठित, आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता हैं।

पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्