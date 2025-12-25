आज का पंचांग, शुक्रवार, 26 दिसम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

🌟(आज का पंचांग – शुक्रवार, 26 दिसम्बर, 2025)🌟
विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 5 रज्जब
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – शिशिर ऋतु
मास – पौष
पक्ष – शुक्ल
श्रेष्ठ चौघड़िये – आज चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः सूर्योदय से 11:10 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 12:27 से 1:45 तक रहेगा। चर का चौघड़िया 4:19 से सूर्यास्त तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।
तिथि – षष्ठी तिथि दिन 1:44 तक रहेगी तदुपरान्त सप्तमी तिथि होगी।
दिशा शूल – आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 10:30 से 12:00 तक रहेगा।
नक्षत्र – शतभिषा नक्षत्र दिन 9:00 तक रहेगा तदुपरान्त पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र होगा।
योग – सिद्धि योग दिन 2:01 तक रहेगा तदुपरान्त व्यतिपात योग रहेगा।
करण – तैतिल करण दिन 1:44 तक रहेगा तदुपरान्त गर करण रहेगा।
विशिष्ट योग – रवियोग प्रातः 9:00 तक, कुमारयोग प्रातः 9:00 से दिन के 1:44 तक,
व्रत / दिवस विशेष – अनुरुपा छठ् (बंगाल), पंचक, मेला जोड़ प्रारंभ 3 दिन का (पंजाब) में,
चन्द्रमा – आज प्रातः 3:11 तक कुम्भ राशि में होगा तदुपरान्त मीन राशि में प्रवेश होगा।
आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज प्रातः 3:11 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि कुम्भ होगी तदुपरान्त मीन राशि होगी। आज दिन 9:00 तक जन्म लेने वाले बच्चों का शतभिषा नक्षत्र होगा तदुपरान्त पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र होगा। आज दिन 9:00 तक जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा।तदुपरान्त लौह पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर सू, से, सो, द, दि पर रखे जा सकते हैं।
कुम्भ का स्वामी भी शानि हैं। इनका स्वभाव दयावान, निस्वार्थ, स्वतंत्रताप्रिय, कल्पना शील और देश-विदेश घूमने के शौकीन होते हैं। ये लोग सेल्समेन, वकील व जज होते हैं। ये जातक उच्चाधिकारी, उच्चपदासीन, क्रय-विक्रय, प्रोफेसर, जज-वकील, उच्चपदवी या धनी व्यापारी होते हैं। ये जातक स्वाभिमानी, स्वतंत्रताप्रिय एवं नए-नए मित्र बनाने में भी पीछे नहीं हटते।
जातक उद्योगी, उधमी, परिश्रमी और इनमें प्रबन्धात्मक योग्यता विशेष होती हैं मीन राशि के स्वामी गुरु हैं इस राशि के बच्चे सौम्य, गंभीर स्वाभाव वाले, बुद्धिमान, विवेकी, ज्ञानी, धार्मिक, परोपकारी, साहित्य प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी, भावुक, अध्ययनशील, सज्जन, कल्पनाशील, उच्चाकांक्षी, स्वाभिमानी चंचल और कार्यों के प्रति थोड़े लापरवाह होते हैं.
✍️ पं. मुकेश भारद्वाज
📍 ज्योतिर्विद् एवं वास्तुविद्
