26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

आज का पंचांग, शनिवार, 27 दिसम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

शनिवार, 27 दिसम्बर 2025 : आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

Google source verification

भारत

image

Kamlesh Kholiya

Dec 26, 2025

🌟(आज का पंचांग – शनिवार, 27 दिसम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 6 रज्जब
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – शिशिर ऋतु
मास – पौष
पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज शुभ का चौघड़िया 8:36 से 9:53 तक रहेगा। चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 12:28 से 4:20 तक रहेंगे। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – सप्तमी तिथि दिन 1:10 तक रहेगी तदुपरान्त अष्ठमी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 9:00 से 10:30 तक

नक्षत्र – पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र दिन 9:10 तक रहेगा तदुपरान्त उत्तराभाद्रपद नक्षत्र होगा।
योग – व्यतिपात योग दिन 12:21 तक रहेगा तदुपरान्त वरियान योग रहेगा।
करण – वणिज करण दिन 1:10 तक रहेगा तदुपरान्त विष्टि करण रहेगा।

विशिष्ट योग – त्रिपुष्कर योग सूर्योदय से दिन 9:10 तक,

व्रत / दिवस विशेष – भदा दिन 1:10 से रात्रि 12:35 तक, गुरु गोविन्द सिंह जयंती,

पंचक, व्यतिपात पुण्यं, मुनि राजेन्द्र सुरिश्वर जन्म त्रिस्तुतिक (जैन), मेला जोड़ द्सरा दिन (पंजाब) में

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मीन राशि में होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मीन होगी। आज दिन 9:10 तक जन्म लेने वाले बच्चों का पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र होगा तदुपरान्त उत्तराभाद्रपद नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का लौह पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर दि, दू, थ, झ, ञ पर रखे जा सकते हैं। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं इस राशि के बच्चे सौम्य, गंभीर स्वभाव वाले, बुद्धिमान, स्वाभिमानी चंचल होते हैं।

अपनी मान-मर्यादा एवं प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान भी रखने वाले होते है। समाज सुधारक व अध्यापन सम्बन्धी कार्यो में सफल होते हैं। ये जातक बुद्धिमान, गंभीर एवं सौम्य प्रकृति, परोपकारी कार्य करने में तत्पर सत्यप्रिय, धार्मिक, धर्म-कर्म एवं आध्यात्म, साहित्य एवं गूढ़विधायो की ओर विशेष अभिरुचि रखने वाले होते हैं।

जातक उच्चाभिलाषी, उच्चाकांक्षी एवं स्वाभिमानी प्रकर्ति व अपनी मान-मर्यादा एवं प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान भी रखने वाला होगा। जातक सेवाभाव रखने वाले, तीव्र बुद्धि, परिश्रमी, उधमी, दूरदर्शी, व्यवहार कुशल एवं नीति के अनुसार आचरण करने वाला, विश्वसनीय, ईमानदार तथा हर प्रकार से मित्रो एवं सगे-सम्बन्धियों के लिए सहायक होते हैं।

✍️ पं. मुकेश भारद्वाज
📍 ज्योतिर्विद् एवं वास्तुविद्

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Dec 2025 04:50 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Videos / आज का पंचांग, शनिवार, 27 दिसम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Tarot Rashifal 27 December 2025 : किस्मत के पत्तों में क्या है खास? शनि देव को समर्पित शनिवार का संपूर्ण टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 27 December 2025 :
राशिफल

शनि चालीसा हिंदी में पढ़ेंः साढ़े साती और ढ़य्ये से मिलेगी राहत

Shani Stuti Hindi Lyrics
धर्म और अध्यात्म

Adhikmass 2026: साल 2026 में कब से लगेगा अधिकमास, जानिए इसका नियम और महत्व

Adhikmass 2026
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 27 December : शनि देव की कृपा से 27 दिसंबर को इन 6 राशियों को मिलेगा जबरदस्त आर्थिक लाभ

Aaj Ka Rashifal 27 December
राशिफल

Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इस मूलांक के जातक, पैसों से होता है प्यार

Numerology
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.