आज का पंचांग, रविवार, 28 सितम्बर, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

🌟(आज का पंचांग – रविवार, 28 सितम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 5 रवि उलसानी

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – शरद् ऋतु

मास – आश्विन

पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज दिन में चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 7:51 से 12:18 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 1:47 से 3:16 तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – षष्ठी तिथि दिन 2:28 तक रहेगा तदुपरान्त सप्तमी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 4:30 से 6:00 तक

नक्षत्र – ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः 3:55 तक रहेगा तदुपरान्त मूल नक्षत्र होगा।

योग – आयुष्मान योग रात्रि 12:32 तक रहेगा तदुपरान्त सौभाग्य योग रहेगा।

करण – तैतिल करण दिन 2:28 तक तदुपरान्त गर करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग प्रातः 3:55 तक, सर्वार्थसिद्धि योग प्रातः 3:55 से सू्योदय तक,

व्रत / दिवस विशेष – छट्पूजन व मेला आमेर (जयपुर), तप षष्ठी (उड़ीसा), गंडमूल संपूर्ण दिनरात्रि,

चन्द्रमा – आज प्रातः 3:55 तक वृश्चिक राशि में होगा तदुपरान्त धनु राशि में प्रवेश होगा।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – बुध चित्रा नक्षत्र में प्रवेश रात्रि 11:07 पर

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज प्रातः 3:55 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृश्चिक होगी तदुपरान्त धनु राशि होगी। आज प्रातः 3:55 तक ज्येष्ठा नक्षत्र होगा तदुपरान्त मूल नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर नो, या, यी, यू, ये पर रखे जा सकते हैं।

वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता हैं। ऐसे जातक स्थिर प्रवृति के होते हैं। ये जिद्दी, उत्साही, स्पष्टवादी, परिश्रमी, ईमानदार, समझदार, ज्ञानी, साहसी, दृढ़संकल्प, शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाले व अपनी मेंहनत से कार्य करने वाले होते हैं। ये केमिस्ट, इंजिनियर, वकील, पुलिस, सेना-विभाग, अध्यापन, ज्योतिष, अनुसंधानकर्ता के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होने से व्यक्ति ज्ञानी व समझदार होता हैं परंतु गुस्सा जल्दी करते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्