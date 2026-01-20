Vijaya Ekadashi 2026 Date: कब रखा जाएगा फरवरी महीने में विजया एकादशी व्रत, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Vijaya Ekadashi 2026 Date:विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। ये व्रत विजय प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा- अर्चना की जाती है। विजया एकादशी का व्रत करने से साधक को सारे पापों से भी मुक्ति मिलती है। फरवरी के महीने में इस एकादशी के व्रत को करने से साधक को धर्म, अर्थ और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं फरवरी के महीने में विजया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा।