19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी के दिन जरूर करें ये काम, विष्णु जी की बरसेगी कृपा

Jaya Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में जया एकादशी के व्रत का बहुत ही खास महत्व है। इस दिन शास्त्रों के अनुसार कुछ काम को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि जया एकादशी के दिन किन काम को करना चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Jan 19, 2026

Jaya Ekadashi 2026

istock

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक उपासना की जाती है। इस व्रत को करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सुख, समृद्धि आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी का व्रत माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। इस एकादशी का व्रत करने से साधक को जन्म- मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी के दिन कुछ काम को करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की खास कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस दिन किन काम को करना शुभ होगा।

जया एकादशी के दिन करें ये काम

14 मुखी दीपक जलाएं
जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के समक्ष 14 मुखी दीपक जलाएं। इस काम को करने से आपकी कुंडली में शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन का आगमन होगा।

केसर से बनी मिठाई का भोग लगाएं
जया एकादशी के दिन आप भगवान श्री हरि को पीपल के पत्ते पर केसर से बनी मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि केसर से बनी मिठाई का भोग लगाने से आपके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है।

दान पुण्य करें
इस एकादशी के दिन दान पुण्य करने का खास महत्व है। जया एकादशी के दिन आप अपनी क्षमतानुसार जरूरतमंद लोगों को कपड़ा, अन्न या धन का दान कर सकते हैं। इस दिन दान करने से आपके भंडार सदा भरे रहते हैं।

इस दिशा में लगाएं गेंदा का फूल
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जया एकादशी के दिन उत्तर दिशा में गेंदा का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये पौधा भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इस दिशा में गेंदा का पौधा लगाने से घर में सकारात्मकता आती है।

विष्णु सहस्रनाम का जाप
जया एकादशी के दिन पूजा के समय में विष्णु सहस्रनाम का जाप जरूर करें। इस दिन इसका जाप करने से आपके सारे काम बनते हैं और भगवान विष्णु के साथ- साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा आप सदा बरसती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Jan 2026 02:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी के दिन जरूर करें ये काम, विष्णु जी की बरसेगी कृपा

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Bhishma Ashtami 2026: क्यों मनाई जाती है भीष्म अष्टमी? जानिए क्या है इसका महत्व

Bhishma Ashtami 2026
धर्म/ज्योतिष

शनि नक्षत्र गोचर: 3 राशियों पर बरसेगा पैसा, कमाई में होगा जबरदस्त उछाल

Shani Nakshatra Parivartan 2026
धर्म/ज्योतिष

9 दिन, 9 प्रसाद: माघ गुप्त नवरात्रि में माता को क्या अर्पित करें

Magh Gupt Navratri Begins Today
धर्म और अध्यात्म

Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि के दौरान भूलकर भी ना करें ये काम, रुष्ट हो सकती हैं माता रानी

Gupt Navratri 2026
धर्म/ज्योतिष

बच्चे कभी नहीं छुएंगे मोबाइल! प्रेमानंद जी ने बताई तरकीब

Premanand ji Maharaj Latest Pravachan In Hindi
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.