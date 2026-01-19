Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी के दिन जरूर करें ये काम, विष्णु जी की बरसेगी कृपा

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक उपासना की जाती है। इस व्रत को करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सुख, समृद्धि आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी का व्रत माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। इस एकादशी का व्रत करने से साधक को जन्म- मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी के दिन कुछ काम को करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की खास कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस दिन किन काम को करना शुभ होगा।