Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी के दिन जरूर करें ये काम, विष्णु जी की बरसेगी कृपा

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक उपासना की जाती है। इस व्रत को करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सुख, समृद्धि आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी का व्रत माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। इस एकादशी का व्रत करने से साधक को जन्म- मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी के दिन कुछ काम को करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की खास कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस दिन किन काम को करना शुभ होगा।
14 मुखी दीपक जलाएं
जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के समक्ष 14 मुखी दीपक जलाएं। इस काम को करने से आपकी कुंडली में शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन का आगमन होगा।
केसर से बनी मिठाई का भोग लगाएं
जया एकादशी के दिन आप भगवान श्री हरि को पीपल के पत्ते पर केसर से बनी मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि केसर से बनी मिठाई का भोग लगाने से आपके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है।
दान पुण्य करें
इस एकादशी के दिन दान पुण्य करने का खास महत्व है। जया एकादशी के दिन आप अपनी क्षमतानुसार जरूरतमंद लोगों को कपड़ा, अन्न या धन का दान कर सकते हैं। इस दिन दान करने से आपके भंडार सदा भरे रहते हैं।
इस दिशा में लगाएं गेंदा का फूल
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जया एकादशी के दिन उत्तर दिशा में गेंदा का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये पौधा भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इस दिशा में गेंदा का पौधा लगाने से घर में सकारात्मकता आती है।
विष्णु सहस्रनाम का जाप
जया एकादशी के दिन पूजा के समय में विष्णु सहस्रनाम का जाप जरूर करें। इस दिन इसका जाप करने से आपके सारे काम बनते हैं और भगवान विष्णु के साथ- साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा आप सदा बरसती है।
