आज का पंचांग, शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

(आज का पंचांग – शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025)

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 5 रवि उल अव्वल

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – शरद् ऋतु

मास – भाद्रपद

पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः सूर्योदय से 10:53 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 12:28 से 2:03 तक रहेगा। चर का चौघड़िया 5:12 से सूर्यास्त तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – षष्ठी तिथि रात्रि 8:22 तक होगी तदुपरान्त सप्तमी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 10:30 से 12:00 तक रहेगा।



नक्षत्र – स्वाती नक्षत्र दिन 11:39 तक रहेगा तदुपरान्त विशाखा नक्षत्र होगा।

योग – ब्रह्म योग दिन 2:13 तक रहेगा तदुपरान्त ऐन्द्र योग रहेगा।

करण – कौलव करण प्रातः 7:09 तक तदुपरान्त तैतिल करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग दिन 11:39 तक, कुमारयोग दिन 11:39 से रात्रि 8:22 तक,

व्रत / दिवस विशेष – सूर्यषष्ठी व्रत, बलराम जयंती, कार्तिक स्वामी दर्शन, मेला देवछठ् का (मचकुण्ड पर) धौलपुर (राज.), मंथन षष्ठी (बं.), मेला ब्रज मडल व लोलार्क कुण्ड स्नान 2 दिन का प्रारम्भ काशी (उ.प्र.), सोमनाथ व्रत (उड़ी.), राष्ट्रीय खेल दिवस,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि तुला राशि में होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि तुला होगी। आज दिन 11:39 तक तक स्वाती नक्षत्र होगा तदुपरान्त विशाखा नक्षत्र होगा। आज दिन 11:39 तक जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा तदुपरान्त ताम्र पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर ता, ती, तू, ते पर रखे जा सकते हैं।

तुला राशि का स्वामी शुक्र होता हैं। यह सौम्य व भावुक होते हैं। इन्हें देश-विदेश घूमने का शौक होता है, किसी के अधीनस्थ रह कर कार्य करना पसंद करते हैं। यह एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते। ये सुंदरता पसंद होते हैं और कलात्मक होते हैं। इनका स्वभाव आकर्षक होता हैं। ये न्यायशील, बुद्धिमान, तर्कशील एवं सर्तक रहने वाला होते हैं। जातक को देश-विदेशों में अनेक स्थानों पर भृमण करने के अवसर प्राप्त होते हैं।

पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्