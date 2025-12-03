Patrika LogoSwitch to English

आज का पंचांग, बुधवार, 3 दिसम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

बुधवार, 3 दिसम्बर 2025 : आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

Google source verification

भारत

image

Kamlesh Kholiya

Dec 03, 2025

🌟(आज का पंचांग – बुधवार, 3 दिसम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 12 जमादि उलसानी
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – हेमंत ऋतु
मास – मार्गशीर्ष
पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः सूर्योदय से 9:40 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 10:58 से 12:16 तक रहेगा. चर, लाभ के चौघड़िये क्रमशः 2:53 से सूर्यास्त तक रहेंगे। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – त्रयोदशी तिथि दिन 12:26 तक होगी तदुपरान्त चतुर्दशी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 12:00 से 1:30 तक

नक्षत्र – भरणी नक्षत्र सायं 6:00 तक रहेगा तदुपरान्त कृत्तिका नक्षत्र होगा।
योग – परिघ योग दिन 4:57 तक रहेगा तदुपरान्त शिव योग रहेगा।
करण – तैतिल करण रात्रि 7:26 तक रहेगा तदुपरान्त गर करण रहेगा।

विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग सायं 6:00 से सूर्योदय तक, रवियोग सायं 6:00 से प्रारम्भ,

व्रत / दिवस विशेष – डॉँ राजेन्द्र प्रसाद जन्म दिवस, कृषि शिक्षा दिवस, भरणी व कृत्तिका दीपम् (दक्षिण भारत में),

चन्द्रमा – आज रात्रि 11:14 तक मेष राशि में होगा तदुपरान्त वृष राशि में प्रवेश होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज रात्रि 11:14 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मेष होगी तदुपरान्त वृष राशि होगी। आज सायं 6:00 तक जन्म लेने वाले बच्चों का भरणी नक्षत्र रहेगा तदुपरान्त कृत्तिका नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर लू, ले, लो, अ, इ, उ पर रखे जा सकते हैं। मेष राशि अग्नि तत्त्व व क्षत्रिय स्वभाव राशि है।

इसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। इस राशि में जन्मे बच्चे दबंग, साहसी, कुटुंब का पालन करने वाले, कार्यारम्भ में रूचि रखने वाले, हमेशा सक्रिय, चुनौतियों को स्वीकार करने वाले, जुझारू और थोड़े जल्दबाज होते हैं। ऐसे जातक परोपकारी, कोमल स्वभाव, तेजस्वी, सुशील, सभी के चित को प्रसन्न करने वाले,साहसी, उधमी एवं परिश्रमी होते हैं। ये स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। इनकी स्मरणशक्ति भी तेज़ होती हैं।

वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं. वृष राशि में जन्मे बच्चे सौम्य स्वभाव, सहनशील, धैर्यवान, शीतल स्वभाव वाले, कलात्मक, रसिक प्रवृत्ति वाले, तेजस्वी, संघर्षशील, हठी, स्वाभिमानी, दयालु, कृतज्ञ, माता पिता व गुरु भक्त, आकर्षक, ऐश्वर्य युक्त, आभूषण आदि अलंकरण प्रिय होते हैं.

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् 🌟

Published on:

03 Dec 2025 05:50 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Videos / आज का पंचांग, बुधवार, 3 दिसम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

