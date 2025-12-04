आज का पंचांग, गुरुवार, 4 दिसम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

🌟(आज का पंचांग – गुरुवार, 4 दिसम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 13 जमादि उलसानी

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – हेमंत ऋतु

मास – मार्गशीर्ष

पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से 8:23 तक रहेगा। चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 10:59 से 2:53 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 4:11 से सूर्यास्त तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – चतुर्दशी तिथि दिन 8:38 तक होगी तदुपरान्त पूर्णिमा तिथि रात्रि 4:44 तक होगी तदुपरान्त प्रतिपदा तिथि होगी।

दिशा शूल – आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 1:30 से 3:00 तक रहेगा।

नक्षत्र – कृत्तिका नक्षत्र दिन 2:54 तक रहेगा तदुपरान्त रोहिणी नक्षत्र होगा।

योग – शिव योग दिन 12:34 तक रहेगा तदुपरान्त सिद्ध योग रहेगा।

करण – वणिज करण दिन 8:38 तक रहेगा तदुपरान्त विष्टि करण रहेगा।

विशिष्ट योग – यमघंट योग सूर्योदय से दिन 2:54 तक, रवियोग दिन 2:54 तक।

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 8:38 से रात्रि 6:41 तक, श्री दत्तात्रेय जयंती, त्रिपुर भैरव व संभवनाथ जयंती, पूर्णिमा तिथि क्षय, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, सत्यपूर्णिमा व्रत, अन्नपूर्णा जयंती, विश्व विकलांग दिवस, विवाह मुहूर्त रोहिणी नक्षत्र में

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि वृष राशि में होगा।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – आज रात चंद्रमा पृथ्वी के अति समीप होने से विशाल चन्द्र दर्शन,

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृष होगी। आज दिन 2:54 तक जन्म लेने वाले बच्चों का कृत्तिका नक्षत्र रहेगा तदुपरान्त रोहिणी नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर उ, ए, ओ, वा, वी, वु पर रखे जा सकते हैं।

वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं. वृष राशि में जन्मे बच्चे सौम्य स्वभाव, सहनशील, धैर्यवान, शीतल स्वभाव वाले, कलात्मक, रसिक प्रवृत्ति वाले, तेजस्वी, संघर्षशील, हठी, स्वाभिमानी, दयालु, कृतज्ञ, माता पिता व गुरु भक्त, आकर्षक, ऐश्वर्य युक्त, आभूषण आदि अलंकरण प्रिय होते हैं।

ये व्यक्ति तेजस्वी, संघर्षशील, स्वाभिमानी, श्रेष्ट मित्रों से युक्त, माता-पिता तथा गुरु के भक्त होते हैं। ये लोग सुखमय तथा अधिकार पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इस राशि के जातक प्राय: बैंकिंग, तेल एवं इत्रादि व्यवसाय, भवन-निर्माण, विज्ञापन अथवा कलादि से सम्बन्ध रखने वाले होते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् 🌟