Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

आज का पंचांग, शनिवार, 4 अक्टूबर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 : आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

भारत

image

Kamlesh Kholiya

Oct 04, 2025

🌟(आज का पंचांग – शनिवार, 4 अक्टूबर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 11 रवि उलसानी
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – शरद् ऋतु
मास – आश्विन
पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज शुभ का चौघड़िया 7:52 से 9:20 तक रहेगा। चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 12:16 से 4:39 तक रहेंगे। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – द्वादशी तिथि सायं 5:10 तक रहेगा तदुपरान्त त्रयोदशी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 9:00 से 10:30 तक

नक्षत्र – धनिष्ठा नक्षत्र दिन 9:09 तक रहेगा तदुपरान्त शतभिषा नक्षत्र होगा।
योग – शूल योग सायं 7:27 तक रहेगा तदुपरान्त गंड योग रहेगा।
करण – बालव करण सायं 5:10 तक तदुपरान्त कौलव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – द्विपुष्कर योग सूर्योदय से दिन 9:09 तक

व्रत / दिवस विशेष – शनि प्रदोष व्रत, पंचक, ग्यारहवीं शरीफ (मु.),

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि कुम्भ राशि में होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि कुम्भ होगी। आज दिन 9:09 तक धनिष्ठा नक्षत्र होगा तदुपरान्त शतभिषा नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर गे, गो, सा, सी, सू पर रखे जा सकते हैं।

कुम्भ का स्वामी भी शानि हैं। इनका स्वभाव दयावान, निस्वार्थ, स्वतंत्रताप्रिय, कल्पना शील और देश-विदेश घूमने के शौकीन होते हैं। ये लोग सेल्समेन, वकील व जज होते हैं। ये जातक उच्चाधिकारी, उच्चपदासीन, क्रय-विक्रय, प्रोफेसर, जज-वकील, उच्चपदवी या धनी व्यापारी होते हैं। ये जातक बुद्धिमान, साधन-सम्पन्न, तीव्र स्मरण-शक्ति एवं गंभीर प्रकृति वाले होते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Oct 2025 12:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Videos / आज का पंचांग, शनिवार, 4 अक्टूबर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

बड़ी खबरें

View All

Karwa Chauth 2025: सूर्य-चंद्र का खास संयोग, करवा चौथ से बदल सकती है इन 3 राशियों की किस्मत

Karwa Chauth 2025
धर्म/ज्योतिष

Premanand Ji Maharaj: अगर कोई आपके बारे में गलत कहे तो आप उसे जवाब क्यों नहीं देते, जानिए प्रेमानंद महाराज का जवाब

Premanand Ji Maharaj
धर्म और अध्यात्म

Aaj ka Tarot Rashifal, 4 October 2025 : टैरो राशिफल 4 अक्टूबर: कर्क को करियर में मिल सकती है ग्रोथ, वृषभ सावधान रहें, जानें आपके लिए क्या है खास

Aaj ka Tarot Rashifal 4 October 2025
राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 5 to 11 October 2025: नवपंचम राजयोग में इन 5 राशियों को मिल सकता है धन-लाभ, क्या आपकी राशि के लिए है बड़ी तरक्की का योग

Saptahik Rashifal Tarot
राशिफल

Shani Mantra: चल रही है शनि की ढैया और साढ़ेसाती? शनिवार को करें इन मंत्रों का जाप

Shani Sade Sati Mantra,Shani Mantra,How to get rid of Shani Dosha,
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.