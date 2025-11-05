Patrika LogoSwitch to English

आज का पंचांग, बुधवार, 5 नवम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

बुधवार, 5 नवम्बर 2025 : आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

Google source verification

भारत

image

Kamlesh Kholiya

Nov 05, 2025

🌟(आज का पंचांग – बुधवार, 5 नवम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 13 जमादि उल अव्वल
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – हेमंत ऋतु
मास – कार्तिक
पक्ष – शुक्ल

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः सूर्योदय से 9:27 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 10:48 से 12:10 तक रहेगा। चर, लाभ के चौघड़िये क्रमशः 2:54 से सूर्यास्त तक रहेंगे। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – पूर्णिमा तिथि होगी सायं 6:49 तक होगी तदुपरान्त प्रतिपदा तिथि होगी।

दिशा शूल – आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 12:00 से 1:30 तक

नक्षत्र – अश्विनी नक्षत्र दिन 9:40 तक तदुपरान्त भरणी नक्षत्र अंतरात्रि 6:34 तक होगा तदुपरान्त कृत्तिका नक्षत्र होगा।
योग – सिद्धि योग दिन 11:28 तक रहेगा तदुपरान्त व्यतिपात योग रहेगा।
करण – विष्टि करण दिन 8:43 तक तदुपरान्त बव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – राजयोग दिन 9:40 से सायं 6:49 तक, सर्वार्थसिद्धि योग अंतरात्रि 6:34 से सूर्योदय तक

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 8:43 तक, कार्तिक पूर्णिमा, सत्यपूर्णिमा व्रत, गुरु नानक जयंती, देव दिवाली, कार्तिक स्नान व भीष्म पंचक व्रत समाप्त, व्यतिपात पुण्यं, मन्वादि, निम्बार्काचार्य जयंती, त्रिपुरारि पूर्णिमा, अष्टाह्निका महापर्व पूर्ण (जैन), मेला ‘पुष्कर (अजमेर) समाप्त, रथयात्रा व हेमचंद सूरी जयंती (जैन), केदार व्रत (उड़ीसा), गंडमूल दिन 9:40 तक,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मेष राशि में होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मेष होगी। आज जन्म लेने वाले बच्चों का दिन 12:35 तक अश्विनी नक्षत्र होगा तदुपरान्त भरणी नक्षत्र सायं 6:34 तक होगा तदुपरान्त कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। आज जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर ला, ली, लू, ले, लो, अ पर रखे जा सकते हैं।

मेष राशि अग्नि तत्त्व व क्षत्रिय स्वभाव राशि है। इसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। इस राशि में जन्मे बच्चे दबंग, साहसी, कुटुंब का पालन करने वाले, कार्यारम्भ में रूचि रखने वाले, हमेशा सक्रिय, चुनौतियों को स्वीकार करने वाले, जुझारू और थोड़े जल्दबाज होते हैं। शारीरिक सौष्ठव को बनाये रखने के लिए सदा क्रियाशील रहते हैं।

इनका शरीर स्वास्थ होता हैं। व्यवहार से साहसी व तेजस्वी होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति तेज होती हैं। ऐसे जातक परोपकारी, कोमल स्वभाव, तेजस्वी, सुशील, सभी के चित को प्रसन्न करने वाले,साहसी, उधमी एवं परिश्रमी होते हैं। ये स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। इनकी स्मरणशक्ति भी तेज़ होती हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्

Published on:

05 Nov 2025 06:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Videos / आज का पंचांग, बुधवार, 5 नवम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

