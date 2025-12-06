आज का पंचांग, शनिवार, 6 दिसम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

6 दिसंबर 2025,

शनिवार

आज के पंचांग में जानिए आज का श्रेष्ठ चौघड़िया, तिथि, दिशा शूल, राहु काल वेला, नक्षत्र, योग, करण, व्रत / दिवस विशेष, चन्द्रमा, ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन। आइए, पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् से जानते हैं आज का पंचांग।

भारत

image

Kamlesh Kholiya

Dec 06, 2025

🌟(आज का पंचांग – शनिवार, 6 दिसम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082
संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
शक संवत् – 1947
हिजरी सन् – 1447
मु. मास – 15 जमादि उलसानी
अयन – दक्षिणायन
ऋतु – हेमंत ऋतु
मास – पौष
पक्ष – कृष्ण

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज शुभ का चौघड़िया 8:24 से 9:42 तक रहेगा। चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 12:18 से 4:11 तक रहेंगे। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – द्वितीया तिथि रात्रि 9:26 तक होगी तदुपरान्त तृतिया तिथि होगी।

दिशा शूल – आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 9:00 से 10:30 तक

नक्षत्र – मृगशिरा नक्षत्र दिन 8:49 तक रहेगा तदुपरान्त आर्द्रा नक्षत्र अंतरात्रि 6:13 तक होगा तदुपरान्त पुनर्वसु नक्षत्र होगा।

योग – शुभ योग रात्रि 11:46 तक रहेगा तदुपरान्त शुक्ल योग रहेगा।

करण – तैतिल करण दिन 11:11 तक रहेगा तदुपरान्त गर करण रहेगा।

विशिष्ट योग – द्विपुष्कर योग सूर्योदय से प्रातः 8:49 तक,

व्रत / दिवस विशेष – , डॉ. अम्बेडकर पुण्य दिवस,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मिथुन राशि में होगा।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – बुध का वृश्चिक में प्रवेश रात्रि 8:29 पर

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मिथुन होगी। आज दिन 8:49 तक जन्म लेने वाले बच्चों का मृगशिरा नक्षत्र रहेगा तदुपरान्त आर्द्रा नक्षत्र अंतरात्रि 6:13 तक होगा तदुपरान्त पुनर्वसु नक्षत्र होगा। आज दिन 8:49 तक जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा तदुपरान्त रजत पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर की, कु, घ, ङ, छ, के पर रखे जा सकते हैं।

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं. मिथुन राशि में जन्मे बच्चे बुद्धिमान, कुशल व्यापारी, गणितज्ञ, चतुर, निडर, अच्छे वक्ता, त्वरित बुद्धि वाले, कलाकार, आत्म केन्द्रित होते हैं। ये पढ़ाई में अच्छे होते हैं, और लेखक, कविताकार और बौद्धिक कार्य करने वाले होते हैं। इनका नरम स्वभाव होने के कारण कमजोर भी समझा जाता हैं, परन्तु तीक्ष्ण बुद्धि तथा तर्क-वितर्क करने में कुशल होते हैं। क्रय-विक्रय, लेखन-पत्र कार्य, एकाउंट्स, बैंकिंग एवं तकनीकी कार्यो में विशेष सफल होते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् 🌟

Published on:

06 Dec 2025 05:50 am

