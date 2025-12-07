आज का पंचांग, रविवार, 7 दिसम्बर 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

🌟(आज का पंचांग – रविवार, 7 दिसम्बर, 2025)🌟

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 16 जमादि उलसानी

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – हेमंत ऋतु

मास – पौष

पक्ष – कृष्ण

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज दिन में चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 8:25 से 12:18 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 1:36 से 2:54 तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – तृतिया तिथि सायं 6:25 तक होगी तदुपरान्त चतुर्थी तिथि होगी।

दिशा शूल – आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 4:30 से 6:00 तक

नक्षत्र – पुनर्वसु नक्षत्र प्रातः 4:12 तक होगा तदुपरान्त पुष्य नक्षत्र होगा।

योग – शुक्ल योग रात्रि 8:07 तक रहेगा तदुपरान्त ब्रह्म योग रहेगा।

करण – वणिज करण दिन 7:55 तक रहेगा तदुपरान्त विष्टि करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रविपुष्य योग प्रातः 4:12 से सूर्योदय तक, सर्वार्थसिद्धि योग प्रातः 4:12 से प्रारम्भ,

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा प्रातः 7:55 से रात्रि 6:25 तक, चतुर्थी व्रत, चंद्रोदय जयपुर में रात्रि 8:07 पर, सौभाग्य सुंदरी व्रत, झंडा दिवस,

चन्द्रमा – आज रात्रि 10:38 तक मिथुन राशि में होगा तदुपरान्त कर्क राशि में प्रवेश होगा।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – मंगल का मूल धनु में प्रवेश रात्रि 8:17 पर,

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज रात्रि 10:38 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मिथुन होगी तदुपरान्त कर्क राशि होगी। आज प्रातः 4:12 तक जन्म लेने वाले बच्चों का पुनर्वसु नक्षत्र होगा तदुपरान्त पुष्य नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर के, को, ह, ही, हु पर रखे जा सकते हैं।

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। मिथुन राशि में जन्मे बच्चे बुद्धिमान, कुशल व्यापारी, गणितज्ञ, चतुर, निडर, अच्छे वक्ता, त्वरित बुद्धि वाले, कलाकार, आत्म केन्द्रित होते हैं। ये पढ़ाई में अच्छे होते हैं और लेखक, कविताकार और बौद्धिक कार्य करने वाले होते हैं। क्रय-विक्रय, लेखन-पत्र कार्य, एकाउंट्स, बैंकिंग एवं तकनीकी कार्यो में विशेष सफल होते हैं।

कर्क राशि के स्वामी चन्द्र हैं। यह जल प्रधान राशि है। ये बहुत भावुक होते हैं। सुन्दर व आकर्षक होते है। व्यवहार मिलनसार होता है। कला, संगीत, साहित्य प्रेमी, कल्पनाशील, धार्मिक, दयालु, सहृदय, ईमानदार होते हैं। ऐसे बच्चे सभी के मनोभावों को आसानी से समझने वाले होते हैं।

✍️ पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद् 🌟