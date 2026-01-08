आज का पंचांग, शुक्रवार, 9 जनवरी 2026, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

🌟(आज का पंचांग – शुक्रवार, 9 जनवरी, 2026)🌟

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 19 रज्जब

अयन – उत्तरायण

ऋतु – शिशिर ऋतु

मास – माघ

पक्ष – कृष्ण

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज चर का चौघड़िया सूर्योदय से 8:40 तक रहेगा, लाभ व अमृत के चौघड़िये क्रमशः 8:40 से 11:16 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 12:34 से 1:52 तक रहेगा। चर का चौघड़िया 4:28 से सूर्यास्त तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – सप्तमी तिथि सम्पूर्ण दिन रात्रि होगी।

दिशा शूल – आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 10:30 से 12:00 तक रहेगा।

नक्षत्र – उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र दिन 1:41 तक होगा तदुपरान्त हस्त नक्षत्र होगा।

योग – शोभन योग दिन 4:55 तक रहेगा तदुपरान्त अतिगंड योग रहेगा।

करण – विष्टि करण रात्रि 7:45 तक रहेगा तदुपरान्त बव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग सूर्योदय से दिन 1:41 तक

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा सूर्योदय से रात्रि 7:45 तक. ऊँट महोत्सव प्रारंभ 3 दिन का बीकानेर (राज.) में,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि कन्या राशि में होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि कन्या होगी। आज दिन 1:41 तक जन्म लेने वाले बच्चों का उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र होगा। तदुपरान्त हस्त नक्षत्र होगा। आज जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर पी, पू, ष, ण पर रखे जा सकते हैं।

कन्या राशि का स्वामी बुध होता हैं। ये लोग अकाउंटेंट, बैंकिंग, ट्रेडिंग, अध्यापन और ज्योतिष का काम करना पसंद करते हैं और अच्छे लेखक भी होते हैं। इनकी वाणी व वाक् शक्ति में कुशलता होती हैं। ये कोमल स्वभाव के होते हैं। संगीत, कला-साहित्य, प्रियभाषी, अध्यापन, लेखन, क्रय-विक्रय में कुशल होते हैं।

ये कोमल स्वभाव के होते हैं और व्यंग करना पसंद करते हैं। ये जातक प्रियभाषी, कार्य में सहायक, लज्जाशील प्रकृति, नरम स्वभाव और निति के अनुकूल काम करने वाला होगा। कल्पनाशील सूक्षमदर्शी एवं संवेदनशील स्वभाव का होता हैं। ये बुद्धिमान, तीव्र स्मरणशक्ति एवं अध्ययनशील प्रकृति के होते हैं।

✍️ पं. मुकेश भारद्वाज

📍 ज्योतिर्विद् एवं वास्तुविद्