आज का पंचांग, मंगलवार, 9 सितम्बर, 2025, तिथि, श्रेष्ठ चौघड़िए, Rajasthan Patrika

(आज का पंचांग – मंगलवार, 9 सितम्बर, 2025)

विक्रम संवत् – 2082

संवत्सर नाम – सिद्धार्थ

शक संवत् – 1947

हिजरी सन् – 1447

मु. मास – 16 रवि उल अव्वल

अयन – दक्षिणायन

ऋतु – शरद् ऋतु

मास – आश्विन

पक्ष – कृष्ण

श्रेष्ठ चौघड़िये – आज चर, लाभ, अमृत के चौघड़िये क्रमशः 9:19 से 1:57 तक रहेंगे। शुभ का चौघड़िया 3:30 से 5:03 तक रहेगा। इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

तिथि – द्वितीया तिथि सायं 6:30 तक होगी तदुपरान्त तृतिया तिथि होगी।

दिशा शूल – आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला – (मध्यमान से) दिन 3:00 से 4:30 तक



नक्षत्र – उत्तराभाद्रपद नक्षत्र सायं 6:07 तक रहेगा तदुपरान्त रेवती नक्षत्र होगा।

योग – गंड योग रात्रि 11:59 तक नक्षत्र होगा तदुपरान्त वृद्धि योग होगा।

करण – तैतिल करण दिन 7:51 तक तदुपरान्त गर करण रहेगा।

विशिष्ट योग – महापात योग दिन 12:51 से दिन 4:15 तक, सर्वार्थसिद्धि योग व राजयोग सूर्योदय से सायं 6:07 तक,

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा प्रातः 5:04 से प्रारंभ, अशून्य शयन व्रत, दोज का श्राद्ध, पंचक, ग्रहण वेध, गंडमूल सायं 6:07 से प्रारंभ,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मीन राशि में होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मीन होगी। आज सायं 6:07 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र होगा तदुपरान्त रेवती नक्षत्र होगा। आज सायं 6:07 तक जन्मे बच्चों का लौह पाद होगा तदुपरान्त स्वर्ण पाद होगा। आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर थ, झ, ञ, दे, दो, चा पर रखे जा सकते हैं।

मीन राशि के स्वामी गुरु हैं इस राशि के बच्चे सौम्य, गंभीर स्वभाव वाले, बुद्धिमान, विवेकी, ज्ञानी, धार्मिक, परोपकारी, साहित्य प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी, भावुक, अध्ययनशील, सज्जन, कल्पनाशील, उच्चाकांक्षी, स्वाभिमानी चंचल होते हैं। अपनी मान-मर्यादा एवं प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान भी रखने वाले होते है. समाज सुधारक व अध्यापन सम्बन्धी कार्यो में सफल होते हैं। ये जातक बुद्धिमान, गंभीर एवं सौम्य प्रकृति, परोपकारी कार्य करने में तत्पर सत्यप्रिय, धार्मिक, धर्म-कर्म एवं फिलासफी, साहित्य एवं गूढ़विधायो की ओर विशेष अभिरुचि रखने वाले होते हैं।

पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्