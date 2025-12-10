10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

आज का राशिफल, बुधवार, 10 दिसम्बर 2025 | Horoscope 10 December 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – बुधवार, 10 दिसम्बर 2025, मेष &#8211; मन में उत्साह रहेगा, पर कार्यों की गति उसके अनुरूप न रहने से थोड़ी खिन्नता संभव है। व्यवसाय हेतु यात्रा लाभकारी रहेगी। वृषभ &#8211; व्यवस्था परिवर्तन से लाभ मिलने के योग हैं। सार्वजनिक जीवन में अधिक जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ सकती हैं। इसके साथ ही जानिए आज की [&hellip;]

Google source verification

भारत

image

Kamlesh Kholiya

Dec 10, 2025

राशिफल – बुधवार, 10 दिसम्बर 2025, मेष – मन में उत्साह रहेगा, पर कार्यों की गति उसके अनुरूप न रहने से थोड़ी खिन्नता संभव है। व्यवसाय हेतु यात्रा लाभकारी रहेगी। वृषभ – व्यवस्था परिवर्तन से लाभ मिलने के योग हैं। सार्वजनिक जीवन में अधिक जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ सकती हैं। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Dec 2025 05:50 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Videos / आज का राशिफल, बुधवार, 10 दिसम्बर 2025 | Horoscope 10 December 2025 | Rajasthan Patrika

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

Ganesh Chalisa Hindi : गणेश चालीसा के अर्थ में छुपा है हर समस्या का समाधान, बुधवार को पाठ से बन सकते हैं बिगड़े काम

Ganesh Chalisa Hindi
धर्म और अध्यात्म

मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान उपयोगी

धर्म-कर्म

अरिहंत कीर्ति भट्टारक के स्वागत में निकाली शोभायात्रा

धर्म-कर्म

Vastu Tips For west Direction: घर की पश्चिम दिशा में ना रखें ये सामान, झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान

Vastu Tips For west Direction
वास्तु टिप्स

Numerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बेहद चालाक, अपने दिमाग से देती हैं सबको मात

numerology
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.