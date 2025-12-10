आज का राशिफल, बुधवार, 10 दिसम्बर 2025 | Horoscope 10 December 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – बुधवार, 10 दिसम्बर 2025, मेष – मन में उत्साह रहेगा, पर कार्यों की गति उसके अनुरूप न रहने से थोड़ी खिन्नता संभव है। व्यवसाय हेतु यात्रा लाभकारी रहेगी। वृषभ – व्यवस्था परिवर्तन से लाभ मिलने के योग हैं। सार्वजनिक जीवन में अधिक जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ सकती हैं। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।
