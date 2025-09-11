आज का राशिफल, गुरुवार, 11 सितम्बर, 2025, | Horoscope 11 September 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – गुरुवार, 11 सितम्बर, 2025, कर्क – मनोरंजन के कार्यों में मन लगेगा। जरूरी कार्य पूरे होंगे। किसी को उधार पैसे देने से बचें। सिंह – कर्ज की अधिकता से परेशान रहेंगे। सामाजिक मान बढ़ेगा। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।