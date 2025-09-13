आज का राशिफल, शनिवार, 13 सितम्बर, 2025, | Horoscope 13 September 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – शनिवार, 13 सितम्बर, 2025, मकर – राजकाज में सफलता मिलेगी। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कुंभ – संपत्ति से जुड़े कार्य लाभ देंगे। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।