आज का राशिफल, मंगलवार, 16 सितम्बर, 2025, | Horoscope 16 September 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – मंगलवार, 16 सितम्बर, 2025, मेष – कार्य की व्यस्तता रहेगी। अधिकारियों से तालमेल बनाकर कार्य करें। वृषभ – आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर की परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।
