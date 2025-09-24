आज का राशिफल, बुधवार, 24 सितम्बर, 2025, | Horoscope 24 September 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – बुधवार, 24 सितम्बर, 2025, तुला – नौकरी में मनचाहा पद मिलने से प्रसन्न रहेंगे। वैवाहिक चर्चा सफल रहेगी। वृश्चिक – बिना सोचे-समझे कार्य न करें। आजीविका के साधनों में वृद्धि होगी। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।
