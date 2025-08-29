आज का राशिफल, शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 | Horoscope 29 August 2025 | Rajasthan Patrika

राशिफल – शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 : कन्या :- व्यापार-व्यवसाय अनुकूल रहेगा। परिवार में तनाव से चिंता बढ़ेगी। तुला :- दिन मध्यम है। संतान की आजीविका संबंधी समस्या का हल होगा। इसके साथ ही जानिए आज की बाकी सभी 12 राशियों का भविष्य। आज का दिन किस राशि के लिए शुभ रहने वाला है और किस राशि के लिए रहेगा अशुभ। आइए, जानते हैं ज्योतिष पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी से, पंचांगकर्ता, उज्जैन।