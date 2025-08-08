8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

आज का राशिफल, शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025 | Horoscope 8 August 2025 | Rajasthan Patrika

नमस्कार! स्वागत है आपका राजस्थान पत्रिका पर जहां हम रोज़ाना लाते हैं आपके लिए 12 राशियों का सटीक और शुद्ध हिंदी में दैनिक राशिफल। जानिए आज के दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल आपके जीवन को कैसे प्रभावित करने वाली है। आज के राशिफल में जानिए - आपकी राशि के अनुसार करियर और नौकरी में क्या है नया? व्यापार में लाभ होगा या हानि? पारिवारिक जीवन, प्रेम-संबंध, और वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी? स्वास्थ्य, यात्रा और मानसिक स्थिति पर ज्योतिषीय दृष्टिकोण? कौनसे उपाय आज आपके लिए शुभ सिद्ध होंगे? हमारा राशिफल प्रस्तुत किया गया है प्रसिद्ध पंचांगकर्ता ज्यो. पं. चंदन श्यामनारायण व्यास जी, उज्जैन द्वारा। उनकी अनुभवपूर्ण दृष्टि से तैयार किया गया यह राशिफल न केवल आपकी दिनचर्या को दिशा देगा, बल्कि सही निर्णय लेने में भी मदद करेगा।

भारत

Kamlesh Kholiya

Aug 08, 2025

(राशिफल – शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025)

मेष:
आप व्यर्थ के दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें, अन्यथा समस्याएं बढ़ सकती हैं। निजी जीवन पर भी ध्यान दें। संतान के व्यवहार में रुकावट के कारण मन अप्रसन्न रहेगा। व्यापार में मन नहीं लगेगा।

वृषभ:
आज का दिन कई अनुभवों से युक्त रहेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आपकी सफलता से आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी। निजी खर्च बढ़ सकते हैं। समय का दुरुपयोग न करें।

मिथुन:
आय से अधिक खर्च न करें। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। आपके प्रयासों से व्यवसायिक तनाव समाप्त हो सकेगा। कारोबार में नए प्रस्ताव उत्साहवर्धक होंगे। आज खान-पान में विशेष सावधानी रखें।

कर्क:
आज व्यापार में अधिक लाभ की संभावना है। जोखिम भरे कार्यों से बचें। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। दोस्तों के साथ यात्रा के योग बन रहे हैं। आज किसी से मजाक न करें, परेशानी का कारण बन सकता है।

सिंह:
अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास न करें। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी। आय में वृद्धि होगी। पिता से मनमुटाव हो सकता है, क्रोध से बचें।

कन्या:
दिन की शुरुआत से ही कार्य प्रभावित हो सकते हैं। आय में वृद्धि के योग हैं। अपनी बुद्धिमत्ता से आर्थिक स्थिति सुधरेगी। संतान उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होगी। जल्दबाजी में कोई कार्य न करें।

तुला:
आज यश, मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जीवनसाथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी। दोस्तों से भेंट और उपहार मिलने की संभावना है।

वृश्चिक:
मित्रों के सहयोग से निजी समस्याओं का समाधान होगा। व्यापार में प्रगति के योग हैं। अधिकारों का गलत प्रयोग न करें। आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा।

धनु:
लंबे समय के बाद व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं। मानसिक दृढ़ता से निर्णय लें और कार्य करें। समय अनुकूल है, इसका सदुपयोग करें। यात्रा संभव है।

मकर:
आज धार्मिक आस्था में वृद्धि होगी। कार्य के प्रति आपकी दृढ़ता आज आपको अनुकूल सफलता दिलाएगी। नौकरी में तबादला और पदोन्नति के योग हैं। कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

कुंभ:
जीवनसाथी के व्यवहार में उग्रता हो सकती है। व्यवसाय में नई गतिविधियां लाभदायक रहेंगी। बुद्धि और चातुर्य से कई कार्य सफल होंगे। क्रोध से बचें।

मीन:
आज का दिन व्यस्तताओं से भरा रहेगा। जीवनसाथी के व्यवहार में तीव्रता हो सकती है। व्यवसाय में नवीन गतिविधियां लाभप्रद होंगी। घर-परिवार में मांगलिक आयोजनों में व्यस्तता रहेगी।

ज्योतिषाचार्य:
*पं. चंदन श्यामनारायण व्यास, पंचांगकर्ता – उज्जैन*

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Aug 2025 04:10 pm

Published on:

08 Aug 2025 12:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / आज का राशिफल, शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025 | Horoscope 8 August 2025 | Rajasthan Patrika

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 8 August 2025 : इन 3 राशियों पर बरस रही है मां वैभव लक्ष्मी की खास कृपा, जानें 8 अगस्त का दिन आपके लिए क्या लाया है

Horoscope Today 8 August 2025
राशिफल

Aaj Ka Tula Rashifal 8 August 2025 : आज का दिन खास, तुला राशि वालों को दोपहर 2 से 4 बजे के बीच मिलेगी कोई बड़ी खुशखबरी

Aaj Ka Tula Rashifal 8 August 2025
राशिफल

Aaj Ka Kumbh Rashifal 8 August 2025 : कुंभ राशि के लिए सुनहरा मौका ,आज मिलेगी मनचाही खुशी और खूब पैसा, बस इस एक चीज से रहें दूर

Aaj Ka Kumbh Rashifal
राशिफल

Raksha Bandhan 2025: सिर्फ एक धागा नहीं, राखी से जुड़ी हैं ये 7 चौंकाने वाली बातें, 99% लोग नहीं जानते

Raksha Bandhan 2025, Rakhi, Rakhi stories, History of Raksha Bandhan, Rakhi traditions
लाइफस्टाइल

Tarot Rashifal 8 August 2025 : सावन की चतुर्दशी पर बन रहा है शुभ संयोग, टैरो कार्ड ने खोले किस्मत के दरवाजे, जानें किन राशियों को होगा धन लाभ

Tarot Rashifal 8 August 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.