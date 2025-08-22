खेत से 200 मीटर केबल चोरी कर शमशान में ले गए, फिर जलाकर कॉपर निकाला

-सूचना पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल

चौमूं.

शहर के वार्ड संख्या 44 वीर हनुमान मार्ग स्थित एक किसान के खेत में लगे बोरिंग से चोर बीती रात करीब 200 मीटर केबल चोरी की और फिर शमशान में जलाकर कॉपर निकाल ले गए। बिजली आपूर्ति पर किसान बोरिंग चलाने खेत में गया तो चोरी का पता चला। सूचना पर चौमूं थाना पुलिस पहुंची और पीडि़त किसान से घटना की जानकारी ली।

स्थानीय निवासी महेश सेरावत ने बताया कि केबल चोरी घटनाएं बढ़ रही है। इससे किसानों में आक्रोश है। रात को वार्ड नंबर 44 वीर हनुमान मार्ग पर किसान श्यामलाल यादव के खेत में लगे बोरिंग से चोर करीब 200 मीटर लंबी केबल काटकर चोरी की। थोडी दूरी पर स्थित शमशान में ले जाकर केबल को जलाकर उसमें से कॉपर निकाल ले गए। किसान यादव ने बताया कि थ्री फेज बिजली आपूर्ति सुचारू होने पर वह खेत में बोरिंग चलाने गया तो केबल कटी मिली। चोरी की सूचना से आसपास के किसान भी एकत्र हो गए। थोड़ी दूरी पर शमशाम में केबल जली स्थिति में मिली। चोरी से उसे काफी नुकसान हो गया। चोरी के संबंध में पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दी है। पुलिस ने बताया कि चोरों की तलाश में टीम गठित की है। तलाश की जा रही है। (कासं.)