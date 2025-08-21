Patrika LogoSwitch to English

बगरू

नए ट्रांसफार्मर रखने एवं मेंटिनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च, फिर भी आ रहा फाल्ट

-उपभोक्ताओं में आक्रोश चौमूं.बिजली आपूर्ति सुचारू रखने को लेकर बिजली निगम हर साल नए ट्रांसफार्मर रखने एवं मेंटिनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं आए, लेकिन हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में तो दूर चौमूं शहर में आए दिन बिजली लाइनों में फॉल्ट [&hellip;]

बगरू

Kailash Barala

Aug 21, 2025

-उपभोक्ताओं में आक्रोश

चौमूं.बिजली आपूर्ति सुचारू रखने को लेकर बिजली निगम हर साल नए ट्रांसफार्मर रखने एवं मेंटिनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं आए, लेकिन हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में तो दूर चौमूं शहर में आए दिन बिजली लाइनों में फॉल्ट की समस्या से उपभोक्ता जूझ रहे है। रात को शहर के जयपुर रोड पर पुराना पटवार घर के पास भूमिगत 33 हजार केवी की लाइन में अचानक फॉल्ट आ गया और आधा शहर में बिजली गुल हो गई। जो करीब 12 घंटे बाद बिजली आपूर्ति बहाल हो पाई। रात को अचानक बिजली गुल होने से निगम के अधिकारी भी सकते में आ गए। करीब 4 घंटे तक बिजली कार्मिक फॉल्ट तलाशते रहे, लेकिन फॉल्ट नहीं मिला। हालांकि बाद में जयपुर से फॉल्ट लोकेटर मशीन पहुंची। इसके बाद सुबह 4.30 बजे फॉल्ट मिला। तब जाकर निगम अधिकारी एवं कार्मिकों को राहत मिली। इसके बाद भी फॉल्ट को दुरुस्त करने में बुधवार सुबह 10 बज गए। रातभर बिजली गुल रहने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा।(कासं) शहर में आए दिन फॉल्ट की समस्या………… उपभोक्ताओं का कहना था कि शहर में आए दिन फॉल्ट की समस्या आ रही है। 33 हजार से लेकर एलटी लाइनों में फॉल्ट आ जाता है, लेकिन निगम की ओर से उचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। हर साल नए ट्रांसफार्मर रखने के साथ ही मेंटिनेंस के नाम पर बिजली कटौती के साथ ही करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे है। पिछले दिनों बस स्टैण्ड के पास 11 हजार केवी की भूमिगत लाइन और इससे पहले रावणगेट के पास भूमिगत 11 हजार केवी लाइन में भी फॉल्ट आया था। इसके अलावा फीडरों में आए दिन फॉल्ट की समस्या आ रही है। रातभर डटे रहे अधिकारी ….. रात 10 बजे फॉल्ट की सूचना और फॉल्ट नहीं मिलने से बिजली निगम के अधिकारियों में भी हडकंप मच गया। मौके पर पहुंचे अधिशासी अभियंता जीएल गुप्ता, एचटीएम सहायक अभियंता सत्येन्द्र सिंह, कनिष्ठ अभियंता सुरेन्द्र दायमा, संजय यादव भी रात भर डटे रहे। फॉल्ट नहीं मिलने पर जयपुर से फॉल्ट लोकेटर मशीन बुलाई गई। जो रात करीब 2.30 बजे चौमूं पहुंची। मशीन से तलाशने पर सुबह 4.30 बजे फॉल्ट मिला। ये रहे प्रभावित …. फॉल्ट की वजह से चौमूं शहर के कचोलिया, गणेश विहार, कलालियों की ढाणी, जाहोता रोड, रेलवे स्टेशन रोड, इंदिरा कॉलोनी, श्याम कॉलोनी, अहीरों की ढाणी, शिवाजी स्कूल के पास, खादी बाग रोड, केशव नगर, चौपड़, नया बाजार, दुल्हासिंह की ढाणी, रेनवाल रोड, रुपामालन की ढाणी में बिजली बंद रही है। जिसमें करीब 10 हजार से अधिक उपभोक्ता है। वहीं पूरे शहर में करीब 22 हजार उपभोक्ता है।

बिजली तंत्र पर एक नजर….. -शहर में पीपाड़ी, खादी बाग, कच्चा बंधा व वीर हनुमान मार्ग जीएसएस से हो रही आपूर्ति -शहर में करीब 22 हजार उपभोक्ता -11 केवी के 23 फीडर संचालित -30 नए ट्रांसफार्मर रखवाए रातभर रहे परेशान ….. शहर निवासी राजकुमार बराला ने बताया कि पूरी रात बिजली आपूर्ति नहीं हो पाई। जिससे उमस एवं गर्मी के चलते परेशान रहे। जिससे लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ा। आए दिन फॉल्ट की समस्या रहती है। शहर निवासी ऊषा कुमावत ने बताया कि बिजली गुल रहने से बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्ग परेशान रहे। गर्मी एवं उमस से मच्छर काटते रहे, पूरी रात नींद नहीं आ पाई। बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार जरूरी है। इनका कहना है…. केबल में फॉल्ट आने से बिजली बंद रही है। हालांकि जयपुर से लोकेटर मशीन से तलाशकर सुबह आपूर्ति बहाल करवा दी गई थी। सुचारू बिजली आपूर्ति के प्रयास है। -जीएल गुप्ता, अधिशासी अभियंता, खंड, चौमूं

