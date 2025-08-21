Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बगरू

61 जगह बिजली चोरी पकड़ी, 22 लाख का जुर्माना

-जुर्माना नहीं भरने पर एफआईआर दर्ज चौमूं. बिजली निगम के अधिशासी अभियंता खंड चौमूं परिक्षेत्र में निगम की पांच टीमों ने करीब 110 संदिग्ध जगह छापेमारी करते हुए 61 जगह बिजली चोरी पकड़ी। बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं पर 22 लाख का जुर्माना कर 7 दिन में जुर्माना राशि जमा करवाने की हिदायत दी। तय [&hellip;]

बगरू

Kailash Barala

Aug 21, 2025


-जुर्माना नहीं भरने पर एफआईआर दर्ज

चौमूं.

बिजली निगम के अधिशासी अभियंता खंड चौमूं परिक्षेत्र में निगम की पांच टीमों ने करीब 110 संदिग्ध जगह छापेमारी करते हुए 61 जगह बिजली चोरी पकड़ी। बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं पर 22 लाख का जुर्माना कर 7 दिन में जुर्माना राशि जमा करवाने की हिदायत दी। तय समय में जुर्माना नहीं भरने पर निगम के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है। पिछले दिनों करीब 46 जगह बिजली चोरी पकड़ी थी। अधिशासी अभियंता जीएल गुप्ता ने बताया कि बिजली चोरी करने को लेकर लोग नए-नए तरीके निकाल रहे है। चोरी को लेकर गंभीर है। क्षेत्र में लगातार कार्रवाई जारी रखी जाएगी। जुर्माना नहीं भरने पर थाने में मामला दर्ज करवाया जाएगा। कनिष्ठ अभियंता सुरेन्द्र दायमा ने बताया कि क्षेत्र में लगातार लोड बढ़ता जा रहा है और बिजली चोरी होने की शिकायत भी मिल रही है। अधिशासी अभियंता के निर्देश पर सहायक अभियंता धर्मवीर मीणा, अनिल गढ़वाल, सुरेश पलसानिया, कनिष्ठ अभियंता सुरेन्द्र दायमा, शारदा मीणा, निकेतन शेखू, सोहन बाजिया, उपेन्द्र कुमावत, जगदीश गुर्जर, मनोज जांगिड़ व राकेश सेठी ने सुबह 4.30 बजे से चिह्नित गांव-ढाणियों में करीब 110 से अधिक जगह छापेमारी की। जिसमें करीब 61 स्थानों पर उपभोक्ता बिजली की चोरी करते मिले।(कासं)

इन स्थानों पर कार्रवाई….

टीमों ने चौमूं खंड में किशनमानपुरा, गोविंदगढ़, आष्टी, उदयपुरिया, इटावा, कालाडेरा, सिरसली, टांकरड़ा, भोजलावा, चौमूं सीटी, खेजरोली, सिंगोद में चोरी पकड़ी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 06:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Bagru / 61 जगह बिजली चोरी पकड़ी, 22 लाख का जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

बगरू

राजस्थान न्यूज़

अस्पताल परिसर में खुले में जला रहे दवा, संक्रमण का खतरा

स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर
बगरू

शाहपुरा में 2985 लोगों को पीएम आवास की उम्मीद

shahpura
बगरू

बगरू के पुलिस मित्र चोरों के निशाने पर, सीमेंट के 90 कट्टे चोरी

बदमाश घर के बाहर से लोडिंग टैंपों भी गए
बगरू

जयपुर-अजमेर हाइवे पर टाइल्स से भरा ट्रेलर पलटा, 8 किलोमीटर जाम

छीतरोली के समीप हादसा, घंटों तक वाहन चालक रहे बेहाल
बगरू

तेज रफ्तार कार ने ली सिपाही की जान, घर में कोहराम

चौमूं में सड़क हादसा, पैतृक गांव बधाल में अंतिम संस्कार
बगरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.