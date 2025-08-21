61 जगह बिजली चोरी पकड़ी, 22 लाख का जुर्माना

-जुर्माना नहीं भरने पर एफआईआर दर्ज
चौमूं.
बिजली निगम के अधिशासी अभियंता खंड चौमूं परिक्षेत्र में निगम की पांच टीमों ने करीब 110 संदिग्ध जगह छापेमारी करते हुए 61 जगह बिजली चोरी पकड़ी। बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं पर 22 लाख का जुर्माना कर 7 दिन में जुर्माना राशि जमा करवाने की हिदायत दी। तय समय में जुर्माना नहीं भरने पर निगम के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है। पिछले दिनों करीब 46 जगह बिजली चोरी पकड़ी थी। अधिशासी अभियंता जीएल गुप्ता ने बताया कि बिजली चोरी करने को लेकर लोग नए-नए तरीके निकाल रहे है। चोरी को लेकर गंभीर है। क्षेत्र में लगातार कार्रवाई जारी रखी जाएगी। जुर्माना नहीं भरने पर थाने में मामला दर्ज करवाया जाएगा। कनिष्ठ अभियंता सुरेन्द्र दायमा ने बताया कि क्षेत्र में लगातार लोड बढ़ता जा रहा है और बिजली चोरी होने की शिकायत भी मिल रही है। अधिशासी अभियंता के निर्देश पर सहायक अभियंता धर्मवीर मीणा, अनिल गढ़वाल, सुरेश पलसानिया, कनिष्ठ अभियंता सुरेन्द्र दायमा, शारदा मीणा, निकेतन शेखू, सोहन बाजिया, उपेन्द्र कुमावत, जगदीश गुर्जर, मनोज जांगिड़ व राकेश सेठी ने सुबह 4.30 बजे से चिह्नित गांव-ढाणियों में करीब 110 से अधिक जगह छापेमारी की। जिसमें करीब 61 स्थानों पर उपभोक्ता बिजली की चोरी करते मिले।(कासं)
इन स्थानों पर कार्रवाई….
टीमों ने चौमूं खंड में किशनमानपुरा, गोविंदगढ़, आष्टी, उदयपुरिया, इटावा, कालाडेरा, सिरसली, टांकरड़ा, भोजलावा, चौमूं सीटी, खेजरोली, सिंगोद में चोरी पकड़ी है।
