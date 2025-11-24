हर दिन गुजरते हजारों वाहन, आग लगे तो राहत दूर

टोल प्लाजा पर नहीं दमकल

चौमूं. प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन टोल प्लाजा पर दमकल और त्वरित अग्निशमन संसाधनों की अनुपलब्धता से सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। जयपुर-अजमेर, जयपुर-दिल्ली और जयपुर-सीकर जैसे व्यस्त राजमार्गों पर कई बार आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। कुछ दिन पहले जयपुर-अजमेर हाईवे पर सावरदा के पास एलपीजी और केमिकल टैंकर की टक्कर से दो घंटे तक सिलेंडर फटते रहे और हाईवे आग का मैदान बन गया। इससे पहले भी जयपुर-अजमेर बाइपास पर बीलपुर, भांकरोटा और घटवाड़ा हाइवे पर में हुए हादसों ने कई जिंदगियां लील ली हैं। 13 दिसंबर 2014 को बीलपुर में गैस टैंकर ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 20 दिसंबर 2024 को भांकरोटा में एलपीजी टैंकर विस्फोट में 20 लोगों की जान गई और 40 वाहन जलकर राख हो गए थे। सभी हादसों में जयपुर एवं स्थानीय नगर निकाय से दमकलें पहुंची। जानकारी के अनुसार जयपुर जिले से गुजरने वाले 5 राष्ट्रीय राजमार्गों जयपुर-आगरा, जयपुर-कोटा, जयपुर-दिल्ली, जयपुर-सीकर और जयपुर-अजमेर पर एनएचएआई के टोल प्लाजाओं पर दमकल की तैनाती जरूरी है। ताकि आग की घटनाओं पर त्वरित राहत मिल पाए। (कासं)

जयपुर ग्रामीण में टोल प्लाजा

जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के मनोहरपुर, दौलतपुरा और टाटियावास टोल प्लाजा पर दमकल वाहन या त्वरित आग पर काबू पाए जाने के संसाधन नहीं है। हादसे के बाद दमकल वाहन जयपुर, चौमूं या शाहपुरा से पहुंचते हैं, लेकिन तब तक आग बेकाबू हो चुकी होती है। टोल प्लाजा पर त्वरित बचाव तंत्र की कमी से वाहन चालकों व यात्रियों की जान जोखिम में पड़ जाती है।

25 हजार वाहन गुजरते

चौमूं शहर से गुजरने वाले जयपुर-सीकर हाईवे पर प्रतिदिन करीब 25 हजार वाहन गुजरते हैं, जिनमें हजारों वाहन ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलते हैं। सड़क किनारे होटल-ढाबों पर खड़े वाहनों से टकराने की आशंका बनी रहती है। जानकारों का कहना है कि टोल प्लाजाओं पर दमकल तैनात किए जाने के साथ ही हाइवे पर सुरक्षित पार्किंग जोन बनाए जाने के साथ ही ज्वलनशील वाहनों के लिए अलग से रूट चार्ट भी तैयार होना चाहिए।

फैक्ट फाइल

टोल प्लाजा वाहनों की संख्या

टाटियावास टोल 25 हजार

दौलतपुरा टोल 18 हजार

मनोहरपुर टोल 33 हजार

इनका कहना है

टोल प्लाजा पर दमकल को कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी आगे बात रखी जाएगी।

—बीएस जोइया, परियोजना निदेशक एनएचएआई दौसा