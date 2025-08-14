Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बगरू

No video available

मिट्टी ढहने से ट्रैक्टर-टैंकर पलटा, हैल्पर की मौत

मिट्टी ढहने से टैंकर पलट गया।

बगरू

Ramakant Dadhich

Aug 14, 2025

सिंवारमोड़ @ पत्रिका. सिरसी में पालवाले बालाजी मंदिर रोड स्थित आदिनाथ नगर कॉलोनी में पास बुधवार दोपहर एक फार्म हाउस में बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से पानी का ट्रैक्टर-टैंकर पलटने से हैल्पर की मौत हो गई जबकि चालक ने कूदकर जान बचाई। हादसे के बाद ठेकेदार व काम कर रहे लोग भाग छूटे। हादसे की सूचना पर बिंदायका थानाधिकारी विनोद कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल भिजवाया।जानकारी के मुताबिक मृतक की शिनाख्त सवाई माधोपुर के भूरिपहाड़ी हाल शिव नगर सिंवार निवासी समर्थ मीना (19) पुत्र हरिप्रसाद मीना के रूप में हुई है। वह अपने जीजा के साथ सिंवार में रहता था और पानी के टैंकर पर हैल्पर का काम करता था। बेसमेंट में खुदाई के दौरान वह पानी डालने का काम कर रहा था। दो पानी के टैंकर पहले बेसमेंट में मिट्टी गीली करने के लिए डाल दिए थे, जब तीसरा टैंकर आया तो मिट्टी ढहने से टैंकर पलट गया।

नीचे दबने से समर्थ गंभीर रूप से घायल हो गया।कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकालकर निजी अस्पताल भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिंदायका थाने के एएसआई गिल्लाराम ने बताया कि पुलिस ने एसएमएस की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 04:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Bagru / मिट्टी ढहने से ट्रैक्टर-टैंकर पलटा, हैल्पर की मौत

बड़ी खबरें

View All

बगरू

राजस्थान न्यूज़

बगरू के पुलिस मित्र चोरों के निशाने पर, सीमेंट के 90 कट्टे चोरी

बदमाश घर के बाहर से लोडिंग टैंपों भी गए
बगरू

जयपुर-अजमेर हाइवे पर टाइल्स से भरा ट्रेलर पलटा, 8 किलोमीटर जाम

छीतरोली के समीप हादसा, घंटों तक वाहन चालक रहे बेहाल
बगरू

तेज रफ्तार कार ने ली सिपाही की जान, घर में कोहराम

चौमूं में सड़क हादसा, पैतृक गांव बधाल में अंतिम संस्कार
बगरू

ससुराल में दामाद ने की आत्महत्या

भैंसावा की घटना
बगरू

Jaipur: लेबर इंस्पेक्टर बेटे की हत्या पर फूट-फूटकर रोए वृद्ध पिता, शव से लिपटकर रोती रही पत्नी, 2 मासूम बेटों के सिर से उठा पिता का साया

बगरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.