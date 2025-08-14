मिट्टी ढहने से ट्रैक्टर-टैंकर पलटा, हैल्पर की मौत

सिंवारमोड़ @ पत्रिका. सिरसी में पालवाले बालाजी मंदिर रोड स्थित आदिनाथ नगर कॉलोनी में पास बुधवार दोपहर एक फार्म हाउस में बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से पानी का ट्रैक्टर-टैंकर पलटने से हैल्पर की मौत हो गई जबकि चालक ने कूदकर जान बचाई। हादसे के बाद ठेकेदार व काम कर रहे लोग भाग छूटे। हादसे की सूचना पर बिंदायका थानाधिकारी विनोद कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल भिजवाया।जानकारी के मुताबिक मृतक की शिनाख्त सवाई माधोपुर के भूरिपहाड़ी हाल शिव नगर सिंवार निवासी समर्थ मीना (19) पुत्र हरिप्रसाद मीना के रूप में हुई है। वह अपने जीजा के साथ सिंवार में रहता था और पानी के टैंकर पर हैल्पर का काम करता था। बेसमेंट में खुदाई के दौरान वह पानी डालने का काम कर रहा था। दो पानी के टैंकर पहले बेसमेंट में मिट्टी गीली करने के लिए डाल दिए थे, जब तीसरा टैंकर आया तो मिट्टी ढहने से टैंकर पलट गया।

नीचे दबने से समर्थ गंभीर रूप से घायल हो गया।कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकालकर निजी अस्पताल भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिंदायका थाने के एएसआई गिल्लाराम ने बताया कि पुलिस ने एसएमएस की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।