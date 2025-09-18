हादसे में दो बेटों की मौत: बीमार पिता भी चल बसा, बूढ़ी मां पर टूटा दु:खों का पहाड़

-परिवार में मचा कोहराम

हस्तेड़ा(चौमूं)

कालाडेरा पुलिस थाने के पास हुए सडक़ हादसे में हस्तेड़ा ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर संख्या दो निवासी दो बेटों की मौत के बाद बीमार पिता भी सदमे चल बसा। हादसे में दो बेटों को खोने और बीमार पति की मौत से बूढ़ी मां पर दु:खों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार में तीन जनों की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई तो परिजनों में चीख-पुकार मच रही। जिसने भी दो बेटों सहित पिता की मौत की बात सुनी गम में हो गए। जानकारी के अनुसार कालाडेरा पुलिस थाने के पास सडक़ हादसे में हस्तेड़ा निवासी रामेश्वरलाल और लालचंद की मौत हो गई। इनके पिता दुर्गालाल करीब 20 दिन से बीमार चल रहे थे। हादसे की सूचना मिलने के करीब आधा घंटे बाद ही सदमे उनकी भी मौत हो गई। तीनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य नरेन्द्र यादव सहित एकत्र हुए लोगों ने परिजनों को ढाढस बंधाया।

बीमार चल रहे थे पिता

75 वर्षीय पति दुर्गालाल की मौत और हादसे में दो बेटों को खोने से मां ग्यारसी देवी पर दु:खों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटे और पति को खाेने का दर्द आंखों से फूट रही रुलाई से दिख रहा था। हर कोई परिवार में तीन जनों की मौत से गमगीन नजर आया।

विलाप, फिर अचेत हो रही थी पत्नी

मृतक रामेश्वर व लालंचद सहित छह भाई और चार बहनें है। जिनमें चौथे व पांचवें नंबर के भाई की मौत हुई है। जो कारीगरी का काम करते थे। मृतक रामेश्वर की पत्नी बबली देवी की भी रूलाईथम नहीं रही थी तो लालचंद की पत्नी फूली देवी भी बार-बार अचेत हो रही थी। दोनों के बच्चों की भी हालात खराब थी। मृतक रामेश्वर के दो बेटी और एक बेटा है। मृतक लालचंद के दो बेटे है।