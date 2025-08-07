पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे ग्रामीण

No video available
आंतेला. भाबरू पुलिस थाना परिसर के बाहर चोरी के मामले के खुलासे और चोरों को पकड़कर चोरी का सामान बरामद करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने फिर धरना प्रदर्शन किया। गत 18 जुलाई को भाबरू सहित आसपास के क्षेत्र में पांच अलग-अलग स्थानों पर चोरों ने धमाचौकड़ी मचाई थी। स्थानीय ग्रामीणों ने 10 दिन पहले भी पुलिस थाने पर धरना दिया था। लेकिन 18 दिन बाद भी चोर पुलिस की पकड़ से दूर है। चोरी की वारदात के खुलासे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दूसरी बार धरना दिया है। थाना प्रभारी ग्रामीणों की समझाइश कर रहे हैं। लेकिन धरनार्थी उच्चाधिकारियों को मांग पर अड़े हुए हैं।
