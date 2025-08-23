Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बगरू

दुकान में सांड घुसा: व्यापारी ने भागकर बचाई जान

9.90 लाख के टेंडर में खेल! फिर भी सडक़ों पर मौत बनकर घुम रहे गोवंश चौमूं. इसे नगर परिषद की लापरवाही कहें या फिर अनदेखी। करीब एक साल पहले 9.90 लाख हुए टेंडर के बावजूद चौमूं शहर में निराश्रित गोवंश आमजन की मौत बनकर घुम रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन सोया हुआ नजर आ रहा [&hellip;]

बगरू

Kailash Barala

Aug 23, 2025

9.90 लाख के टेंडर में खेल! फिर भी सडक़ों पर मौत बनकर घुम रहे गोवंश

चौमूं.

इसे नगर परिषद की लापरवाही कहें या फिर अनदेखी। करीब एक साल पहले 9.90 लाख हुए टेंडर के बावजूद चौमूं शहर में निराश्रित गोवंश आमजन की मौत बनकर घुम रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन सोया हुआ नजर आ रहा है। लोगों को संदेह है कि कही टेंडर में खेल तो नहीं चल रहा है। स्थिति यह है कि बढ़ते गोवंश चलते राहगीर के टक्कर मार रहे है तो खड़े वाहनों को नुकसान भी पहुंचा रहे है। गुरुवार शाम को तो दो सांड़ शहर की घनी आबादी एवं मुख्य मार्ग शहर की पारीक कॉलेज के सामने झगड़ते रहे और फिर एक सांड कपड़े की दुकान में घुस गया। गनीमत रही कि दुकानदार ने भागकर अपनी जान बचा ली। उस दौरान ग्राहक नहीं थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। सांड की वजह से दुकान में काउंटर व शीशे टूट गए। लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद सांड को दुकान से बाहर निकाला।

रेडीमेट व्यापार मंडल उपाध्यक्ष एवं दुकानदार राजकुमार कुमावत ने बताया कि शाम को सडक़ पर दो सांड़झगड़ रहे थे। तभी एक सांड भागकर उनकी दुकान में घुस गया। उसने जान बचाते हुए भागकर बाहर आए। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर पहले काफी संख्या में ग्राहक थे। घटना के दौरान ग्राहक नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। दुकान में सांड के घुसने से काउंटर, शीशे वगैरह टूटने से करीब 20 हजार रुपए का नुकसान हो गया। (कासं.)

—–

टेंडर में कोई खेल तो नहीं…दुकानदारों में रहा आक्रोश

घटना के बाद एकत्र हुए अन्य दुकानदारों ने नगर परिषद के खिलाफ आक्रोश जताया और निराश्रित गोवंश को पकड़वाने की मांग की। लोगों कहना था कि नगर परिषद ने जब टेंडर कर रखा है तो फिरभ्भी गोवंश सडक़ों पर घुम रहा है। उनका कहना था कि टेंडर में कोई खेल तो नहीं हो रहा है। उन्होंने गोवंश को पकड़वाने की मांग की है।

—–

इनका कहना है—

गोवंश को पकड़वाने को लेकर टेंडर कर रखा है। गोवंश को पकडऩे में तेजी लाने को लेकर पाबंद किया जाएगा।

—-दिलीप कुमार, आयुक्त, नगर परिषद चौमूं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 05:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Bagru / दुकान में सांड घुसा: व्यापारी ने भागकर बचाई जान

बड़ी खबरें

View All

बगरू

राजस्थान न्यूज़

अस्पताल परिसर में खुले में जला रहे दवा, संक्रमण का खतरा

स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर
बगरू

शाहपुरा में 2985 लोगों को पीएम आवास की उम्मीद

shahpura
बगरू

बगरू के पुलिस मित्र चोरों के निशाने पर, सीमेंट के 90 कट्टे चोरी

बदमाश घर के बाहर से लोडिंग टैंपों भी गए
बगरू

जयपुर-अजमेर हाइवे पर टाइल्स से भरा ट्रेलर पलटा, 8 किलोमीटर जाम

छीतरोली के समीप हादसा, घंटों तक वाहन चालक रहे बेहाल
बगरू

तेज रफ्तार कार ने ली सिपाही की जान, घर में कोहराम

चौमूं में सड़क हादसा, पैतृक गांव बधाल में अंतिम संस्कार
बगरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.