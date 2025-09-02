गोचर भूमि पर अतिक्रमण, निर्माण को लेकर तनाव, समझाइश के बाद मामला शांत

– प्रशासन ने पत्थर की पट्टियां, तार को हटाया, अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत

बाटाडू के साईंयों का तला ग्राम पंचायत में एक धर्म स्थल के निर्माण को लेकर विवाद हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गोचर भूमि पर इसका निर्माण किया गया है। उन्होंने गोचर भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर भी रोष जताया। यहां धर्म विशेष का एक स्थान बना हुआ है, जो वर्षों पुराना है। इस पर दो-तीन दिन पहले पक्का निर्माण कार्य आरंभ कर करीब पांच बीघा जमीन पर पट्टियों से चारदीवारी बनाई गई।

निर्माण को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर मामले ने तूल पकड़ लिया और सर्व समाज के लोग विरोध में उतर गए। रविवार को वहां लगाया गया झंडा हटा दिया गया। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। सोमवार सुबह से ही सर्व समाज के लोग भारी संख्या में मौके पर एकत्रित होने लगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गोचर भूमि पर वर्षों से धीरे-धीरे अतिक्रमण बढ़ रहा है और प्रशासन को इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

दी हिदायत

अतिक्रमण की जानकारी पर मौके पर पहुंचा। समझाइश के बाद मौके से पत्थर की पट्टियां, पत्थर और तार को हटाया गया। भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी गई। – यशार्थ शेखर, उपखड अधिकारी, बाड़मेर