Rajasthan Roadways: बाड़मेर-जयपुर के बीच 2 नई बसें जल्द होंगी शुरू, हजारों यात्रियों को मिलेगी सुविधा

रोडवेज प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दो नई स्टार लाइन बसें शुरू करने का निर्णय लिया है। टू बाई टू पुश बैक 50 सीट क्षमता वाली इन बसों का संचालन शीघ्र शुरू होगा। जानकारी के अनुसार प्रतिदिन सुबह एक बस बाड़मेर से जयपुर के लिए व शाम को एक बस जयपुर से बाड़मेर के लिए रवाना होगी। इससे बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, ब्यावर ,अजमेर जिले के यात्रियों को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी।