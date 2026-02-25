25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

बाड़मेर

उड़ा गुलाल, बरसे फूल, कान्हा संग होली में रमा मन

पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेयकर्पूरचंद्र कुलिश के जन्मशती वर्ष के उपलक्ष्य में फागोत्सव का आयोजन बाड़मेर। फागुन की बयार चली तो भक्ति के रंगों मन के आंगन को सराबोर कर दिया। कहीं ढोलक की थाप पर थिरकते कदम थे, तो कहीं ब्रज में होली रे रसिया की गूंजती तान। पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेयकर्पूरचंद्र कुलिश [&hellip;]

बाड़मेर

Om Prakash Mali

Feb 25, 2026

पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेयकर्पूरचंद्र कुलिश के जन्मशती वर्ष के उपलक्ष्य में फागोत्सव का आयोजन

बाड़मेर। फागुन की बयार चली तो भक्ति के रंगों मन के आंगन को सराबोर कर दिया। कहीं ढोलक की थाप पर थिरकते कदम थे, तो कहीं ब्रज में होली रे रसिया की गूंजती तान। पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेयकर्पूरचंद्र कुलिश के जन्मशती वर्ष के उपलक्ष्य में मंगलवार को शहर के रातानाड़ा स्थित नवनिर्मित श्रीराम मंदिर में जानकी अग्रवाल महिला सत्संग मंडल ने कुछ ऐसा ही भक्तिमय फाग महोत्सव रचाया। यहां रंगों की फुहार और फूलों के बीच श्रद्धा और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां हर भक्त कान्हा की भक्ति में रंग गया।

कार्यक्रम में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और दो घंटे से अधिक समय तक होली के तीन गाए। फूलों व गूलाल होली खेली गई। कन्हैया की झांकी सजाई गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। मंडल की मंजू सराफ ने कहा कि राजस्थान पत्रिका के फाग महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं ने ढोलकी और तंतूरों की थाप पर प्रस्तुति दी।

होली गीतों पर नृत्य

विरज में होली रे रसिया.., तेरे घर मारी पिचकारी, मेरी भीगी रेशम की साड़ी..,होली खेल रे नंदलाल.., मेरा खो गया बाजूबंद.. और केसर रंग से भरी पिचकारी.. जैसे भजनों पर महिलाओं ने नृत्य किया। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। पुष्प होली और गुलाल से वातावरण रंगमय हो गया। फाग महोत्सव के बाद ठाकुरजी की आरती की गई तथा भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया।

कार्यक्रम में मंजू सराफा, संगीता सिंगल, मंजू बंसल, सुमित्रा गोयल, पुनीता बंसल, नीना बंसल, लोनी बंसल, कलावती लोहिया, ममता सिंगल, किरण, मोहिनी गोयल, विमला बंसल, विमला सिंगल, दमयंती कांता, मंजू सिंगल, छोटू, कमला, पुष्पा, जुगल, सुमित्रा, संगीता इंद्रा सहित कई महिलाओं ने भाग लिया।

Published on:

25 Feb 2026 11:01 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Videos / उड़ा गुलाल, बरसे फूल, कान्हा संग होली में रमा मन

