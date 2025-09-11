Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

लो़ वोल्टेज के चलते एक साल से परेशानी, पंखे-कूलर नहीं चल रहे, बिल आ रहा

गडरारोड़ उपखंड मुख्यालय पर आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं के निराकरण के लिए आयोजित अटल जन सेवा शिविर के दौरान उपखण्ड अधिकारी रामलाल मीणा ने आमजन की परिवेदनाएं सुनी।

बाड़मेर

Dileep Kumar Dave

Sep 11, 2025

पखण्ड स्तरीय जनसुनवाई में ग्रामीणों रखी जन समस्याएं

उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में उपखण्ड अधिकारी रामलाल मीणा के समक्ष स्थानीय कस्बे में लो वोल्टेज से परेशान मोहल्लेवासियों ने बताया कि पिछले एक साल से परेशानी झेल रहे हैं। भूनसा भार्गव, गिरधारी महेश्वरी ने कहा कि उनके मोहल्ले में लो वोल्टेज के कारण पंखे ,कूलर सहित सभी बिजली उपकरण नहीं चल रहे हैं। बारिश के बाद इन दिनों मच्छरों की भरमार हो गई हैं। रात्रि को सोना मुश्किल हो गया हैं। बीमार बुजुर्ग लोग दिन में भी सो नहीं पाते हैं। विभागीय अधिकारियों को कई बार ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग रखी लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिकुसी से आए शरीफ खान ने बताया कि बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कई दिनों से चक्कर लगा रहा हूं। अब ममता कार्ड लगाने को कहा गया है जबकि मैं एएनएम,आंगनबाड़ी, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी,दो जिम्मेदारों के शपथ पत्र,आधार,जन आधार, वोटर कार्ड सहित सभी दस्तावेज लगाकर आया हूं। इतना तो रजिस्ट्री में भी कागज नही लगते। क्या करूं परेशान हूं। साधों की बस्ती गिराब से आए चंदनाराम भील बताया कि चार महीने पहले कर्ज लेकर आवास निर्माण कार्य पूरा करवा दिया। लेकिन किस्त का पैसा नहीं मिल रहा है। पत्नी विकलांग है कृपया किस्त जमा करवा दो उधार वालों का चुकता कर दू।

आमजन को त्वरित राहत पहुंचाई

इस दौरान विभिन्न परिवादों का मौके पर समाधान कर आमजन को त्वरित राहत पहुंचाई। कुछ मामलों में संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में पानी, बिजली, तारबंदी, राजस्व, पट्टा दिलवाने, कटाण रास्ता खुलवाने, सड़क दुरुस्तीरकरण करवाने समेत विभिन्न विभागों के परिवाद प्राप्त हुए। इस दौरान खंड विकास अधिकारी प्रवीणसिंह, तहसीलदार महेंद्र खत्री, सहायक अभियंता(डिस्कॉम) सुरेश जाटोलिया, बीसीएमओ डॉक्टर किशोर चौधरी, पीएचईडी कनिष्ठ अभियंता शिवम शिवहरे सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

