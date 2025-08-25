देखते ही देखते दो ट्रक हो गए खाक्र, एक चालक जिंदा जला

जालोर सड़क पर लुणवा ग्राम के पास हादसा

बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी- जालोर सड़क मार्ग पर रविवार रात्रि लुणवा गांव के पास दो ट्रकों में आमने-सामने की टक्कर के बाद आग लग गई। भीषण आग से एक ट्रक चालक जिंदा जल गया, वहीं दूसरा ट्रक चालक गंभीर घायल हो गया। हादसे में 2 -3 जनों के कूद कर जान बचाई जो घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर गुड़ामालानी पुलिस, 108 एंबुलेंस व आरजीटी की दमकल मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में कई घंटे मशक्कत करनी पड़ी।