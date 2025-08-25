Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

देखते ही देखते दो ट्रक हो गए खाक्र, एक चालक जिंदा जला

भीषण टक्कर के दौरान चालक ट्रकों के अंदर ही फंस गए और आग लग गई। हादसे में एक चालक बुरी तरह जल गया। गुड़ामालानी- जालोर सड़क मार्ग पर हादसे के बाद जाम लग गया और हाईवे के दोनों ओरवाहनों की लंबी कतारें लग गई । पुलिस आग मृतक एवं घायलों की शिनाख्त में जुटी हुई है। देर रात में भी वाहनों से आग की लपटें उठ रही थीँ।

बाड़मेर

Dileep Kumar Dave

Aug 25, 2025

जालोर सड़क पर लुणवा ग्राम के पास हादसा

बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी- जालोर सड़क मार्ग पर रविवार रात्रि लुणवा गांव के पास दो ट्रकों में आमने-सामने की टक्कर के बाद आग लग गई। भीषण आग से एक ट्रक चालक जिंदा जल गया, वहीं दूसरा ट्रक चालक गंभीर घायल हो गया। हादसे में 2 -3 जनों के कूद कर जान बचाई जो घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर गुड़ामालानी पुलिस, 108 एंबुलेंस व आरजीटी की दमकल मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में कई घंटे मशक्कत करनी पड़ी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 12:07 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / देखते ही देखते दो ट्रक हो गए खाक्र, एक चालक जिंदा जला

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

Good News: दीपावली पर राजस्थान को मिलेगा रिफाइनरी का तोहफा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिए बड़े संकेत

Refinery in Balotra
बाड़मेर

नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थस्थल: आस्था, कला, इतिहास और संस्कृति का मिश्रण

बाड़मेर

Rajasthan: 65 साल के छात्र… 85 साल के गुरुजी, क्लासरूम में भावुक पल देख अचरज में पड़े बच्चे

65 year old student
बाड़मेर

राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा मेडिसिन पार्क, आयुर्वेद को मिलेगा बढ़ावा और इलाज करवाना होगा सस्ता

Medicine park
बाड़मेर

Rajasthan: रील्स बनाने के लिए बिजली ट्रांसफार्मर पर चढ़ा इन्फ्लुएंसर, एक्टिंग बनी मुसीबत

barmer reels
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.