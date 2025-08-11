11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

No video available

घर के आगे नहीं हुई सफाई तो पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, आश्वासन पर उतरा नीचे

बाड़मेर में सोमवार को एक युवक के पानी की टंकी जीएलआर पर चढ़ने की घटना ने पुलिस व प्रशासन के हाथ-पांव फूला दिए। लोग युवक को देखने उमड़े तो पुलिस का जाब्ता व प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। हाथ में पेट्रोल की बोतल लिए युवक ने मांगें नहीं मानने पर टंकी से नीचे नहीं उतरने की बात कही।

बाड़मेर

Dileep Kumar Dave

Aug 11, 2025

तीन घंटे चला घटनाक्रम, अ​धिकारी पहुंचे मौके पर

बाड़मेर में सोमवार को शास्त्री नगर स्थित पानी की टंकी पर युवक कल्याण सिंह चढ़ा। उसके हाथ में पेट्रोल की बोतल थी। उसकी मांग थी कि उसके घर के आगे पानी जमा रहता है। कीचड के कारण पूरा मोहल्ला परेशान रहता है जिसकी शिकायत कई बार की। उसका आरोप है कि एक बार शहर कोतवाली की पुलिस ने भी अपशब्दों का इस्तेमाल करतर हुए कपड़े उतार पीटा। उसने मौक़े पर जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक व सांसद को मौक़े पर बुलाने की मांग की। करीब तीन घंटे की समझाइस के बाद युवक पानी की टंकी से उतरा। शहर कोतवाली थाने ले गई। मौक़े पर पुलिस उपाधिक्षक रमेश शर्मा, एसडीएम व तहसीलदार सहित कई अधिकारी पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेता स्वरूपसिंह राठौड़ खारा से युवक की बात करवाई जिसके बाद युवक टंकी से उतरा।

उसकी प्रमुख मांगें

उसने आरोप लगाया कि कोतवाली पुलिस के पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की। उनके ​खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके घर के आसपास फैला गंद पानी हटा कर सफाई की जाए। अतिक्रमण को हटा कर मोहल्ले को राहत दी जाए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 06:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / घर के आगे नहीं हुई सफाई तो पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, आश्वासन पर उतरा नीचे

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

बाड़मेर में MLA के घर के पास पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, मचा हड़कंप; बोला- ‘मांग नहीं मानी तो लाश नीचे आएगी’

barmer news
बाड़मेर

देशभक्ति की ललक जागते ही छोड़ दिया था अंग्रेजी हुकूमत का साथ, आजाद हिंद फौज के सिपाही बनकर लड़े राजस्थान के खुशालसिंह

Freedom fighter Khushal Singh Rathore
बाड़मेर

हमारा सिस्टम तो कटप्पा है, उसे न भल्लाल देव से मतलब है न बाहुबली से: भाटी

बाड़मेर

तीस साल पहले बीपीएड करने निकला युवक हो गया था लापता, दोनों बहनें आज भी कर रही हैं भाई के लौटने का इंतजार

बाड़मेर

सरहद की निगहबान इन बहनों को सलाम… राखी के दिन भी रेगिस्तान में सीमा पर हथियारों संग मुस्तैदी से दे रही पहरा

बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.