किराएदार महिला ने पानी टंकी पर चढ़कर आत्मदाह का किया प्रयास, मकान मालिक पर लगाया प्रताड़ना का आरोप

– 22 वर्षीय महिला की ससुराल से भी बताई अनबन

बस्सी @ पत्रिका. शहर में ग्राम सेवा सहकारी समिति के समीप बुधवार सुबह उस समय हड़कंपमच गया, जब 22 वर्षीय एक महिला मकान मालिक पर प्रताड़ना का आरोप लगा कर पानी की टंकी पर चढ़ गई और केरोसीन उड़ेलकर आत्मदाह का प्रयास करने लगी। करीब डेढ़ घंटे तक प्रशासन और पुलिस के हाथ – पांव फूल गए। अंततः महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर की सूझबूझ और साहस से महिला को पकड़ कर पानी टंकी से नीचे उतार कर अस्पताल में भर्ती करा दिया। घटना बस्सी कस्बे में बुधवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे की है।

सूचना मिलते ही उपखण्ड अधिकारी डॉ. गरिमा शर्मा, सहायक पुलिस आयुक्त विनीत कुमार, थाना प्रभारी धर्मेन्द्र शर्मा सहित पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंच गया। टंकी के नीचे लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रशासन की कोशिश रही कि किसी तरह महिला को बिना नुकसान पहुंचाए नीचे उतारा जाए। अंतत: जब महिला समझाइश के बाद भी टंकी से नीचे नहीं उतरी को एक महिला सब इंस्पेक्टर फूल बाई मीना व दो कांस्टेबलों ने टंकी पर चढ़ कर महिला को सकुशल नीचे उतार कर अस्पताल पहुंचा दिया।

डेढ़ घंटे तक टंकी पर खड़ी रही महिला::::

पुलिस ने पहले समझाइश से काम लेने की कोशिश की। नीचे से कई बार महिला को शांत होकर उतरने के लिए कहा गया, मगर वह अपनी बात पर अड़ी रही। इस बीच उसने अपने साथ लाए केरोसीन में से कुछ पी लिया और शेष अपने शरीर पर उड़ेल लिया। मौके पर खड़े प्रशासन व लोगों की सांसें थम गईं।

महिला एसआई ने दिखाई बहादुरी:::::

स्थिति गंभीर होती देख बस्सी थाने की सब इंस्पेक्टर फूलबाई ने बिना देर किए टंकी पर चढ़ने का फैसला किया। टंकी पर नीचे से बीस फीट की ऊंचाई तक सीढि़या नहीं होने से पुलिसकर्मी पाइप के सहारे चढ़ी। इस दौरान ऊपर चढ़ी महिला धमकी देती रही कि उसको टंकी से जबरदस्ती नीचे उतारा तो वह केरोसिन उड़ेल कर आत्मदाह कर नीचे कूद जाएगी। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने महिला को नीचे बातों में उलझाए रखा, और दूसरी ओर से एसआई फूलबाई व दो पुलिसकर्मी पाइप के सहारे टंकी चढ़ गए और सीढियों पर जाकर महिलाओं को दबोच लिया। पुलिसकर्मी महिला को नीचे उतारने में सफल रहे। नीचे आते ही महिला बेहोश हो गई,जिसको अस्पताल पहुंचाया और जहां पर उपचार के बाद महिला की तबीयत में सुधार हो गया।

टंकी पर मधुमक्खियों का छत्ता, टला बड़ाहादसा::::

जहां महिला खड़ी थी, वहीं पानी की टंकी के ऊपरी हिस्से में मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता भी था। गनीमत रही कि मधुमक्खियां छिड़ी नहीं गईं, वरना स्थिति और भयावह हो सकती थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली कि हादसा और बड़ा रूप नहीं ले पाया।