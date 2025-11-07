मोहनपुरा में सॉस फैक्ट्री में पकड़ा मिलावटी सॉस, फैक्ट्री में मशीनों को किया सीज

– टीम ने 500 किलो मिलावटी सॉस किया जप्त एवं 1200 किलो पल्प कराया नष्ट- – सड़ी – गली गाजरों से तैयार किया जा रहा था सॉस का पल्प

बस्सी @ पत्रिका. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में चला जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शुक्रवार को बस्सी के समीपवर्ती मोहनपुरा कस्बे में एक सॉस फैक्ट्री में कार्यवाही करते हुए 500 किलो मिलावटी सॉस जप्त किया, वहीं 1200 किलो पल्प नष्ट कराने की बड़ी कार्यवाही की।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी शुभ मंगला के निर्देश पर सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल की फूड सेफ्टी टीम ने बस्सी के मोहनपुरा गांव स्थित मैसर्स श्री श्याम एंटरप्राइजेज पर कार्यवाही करते हुए 500 किलो मिलावटी सॉस जप्त किया । वहीं 200 किलो सॉस एवं 1000 किलो पल्प नष्ट करवाया । सॉस फैक्ट्री में की गई कार्यवाही से पूरे बस्सी उपखण्ड में हड़कम्पमच गया। (कासं )

सड़ी गली गाजर उबाल कर तैयार किया जा रहा था सॉस का पल्प :::::

सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मित्तल ने बताया कि बस्सी के मोहनपुरा में संचालित सॉस फैक्ट्री में मिलावटी सॉस बनाने की सूचना मिल रही थी। जब टीम शुक्रवार को इस फैक्ट्री में पहुंची तो यहां पर सड़ी गली गाजर को उबाल कर उसमें कलर और सेक्रीन डालकर मिलावटी सॉस तैयार किया जा रहा था।

यह बेचने के लिए तैयार कर रखा था सॉस::::

सीएमएचओ ने बताया कि टीम को मौके पर 41 कर्टनों में करीब 500 बोतल में मिलावटी सॉस भर रखा था, जिसको बेचने के लिए तैयार कर रखा था। टीम ने नमूने लेकर सॉस को जप्त कर लिया। वहीं मौके पर तैयार करीब 200 किलो मिलावटी सॉस एवं सड़ी गली गाजर से तैयार 1000 किलो पल्प को नष्ट करवा दिया गया।

सीएमएचओ डॉ. मित्तल ने बताया कि फैक्ट्री मालिक राकेश सैनी है, जो एक साल से मोहनपुरा में फैक्ट्री चला रहा है। टीम के अधिकारियों ने इस मामले में उच्चाधिकारियों को अवगत करवा कर सॉस फैक्ट्री की मशीनों को सील कर दिया और अग्रिम आदेशों तक सॉस निर्माण कार्य पर पाबंदी लगा दी है। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान एवं राजेश नागर आदि शामिल थे। (कासं )