बस्सी . जयपुर के पुलिस थाना कानोता में एसीबी की टीम ने एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हा​थों ट्रैप करते ही पुलिस थाना कानोता में हड़कम्प मच गया। जानकारी के अनुसार कानोता थाना इलाके में दो पक्षों में भूमि विवाद चल रहा था, जिसको लेकर एएसआई एक पक्ष से काफी समय से रिश्वत लेने की मांग कर रहा था। पीडि़त ने इसकी ​शिकायत एसीबी से की तो एसीबी की टीम ने पीडि़त की ​शिकायत का सत्यापन किया।

इसके बाद पीडि​ि़त ने ज्योंही एएसआई को रिश्वत की 30 हजार रुपए की रा​शि सौंपी तो एसीबी की टीम ने एएसआई को रिश्वत की रा​शि समेत दबोच लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी एएसआई को दबोच कर पूछताछ की और उसको हिरासत में ले लिया।