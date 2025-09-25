बस्सी . जयपुर के पुलिस थाना कानोता में एसीबी की टीम ने एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप करते ही पुलिस थाना कानोता में हड़कम्प मच गया। जानकारी के अनुसार कानोता थाना इलाके में दो पक्षों में भूमि विवाद चल रहा था, जिसको लेकर एएसआई एक पक्ष से काफी समय से रिश्वत लेने की मांग कर रहा था। पीडि़त ने इसकी शिकायत एसीबी से की तो एसीबी की टीम ने पीडि़त की शिकायत का सत्यापन किया।
इसके बाद पीडिि़त ने ज्योंही एएसआई को रिश्वत की 30 हजार रुपए की राशि सौंपी तो एसीबी की टीम ने एएसआई को रिश्वत की राशि समेत दबोच लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी एएसआई को दबोच कर पूछताछ की और उसको हिरासत में ले लिया।
बड़ी खबरेंView All
बस्सी
राजस्थान न्यूज़