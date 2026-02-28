28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्सी

मौसम का मिजाज अचानक बदलने से किसानों की मेहनत पर संकट के बादल

कटाई और थ्रेसिंग के बीच बदला मौसम, बूंदाबांदी हुई तो सरसों, जौ और चने की फसल को नुकसान की आशंका

Google source verification

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Feb 28, 2026

बस्सी. जयपुर ग्रामीण इलाके में शनिवार को मौसम का मिजाज अचानक बदलने से किसानों की चिंता बढ़ गई। दोपहर बाद आसमान में बादल छा गए, जिससे खेतों में खड़ी और कटी फसलों पर संकट मंडराने लगा। बस्सी क्षेत्र में इस समय रबी फसलों की कटाई और पकाई का दौर चल रहा है। सरसों की फसल कई जगह खेतों में कटी पड़ी है, जबकि जौ की फसल की तेजी से कटाई की जा रही है। कई किसानों ने जौ की फसल काटकर खेतों में ही सुखाने के लिए छोड़ रखी है, तो कहीं खलिहानों में थ्रेसिंग के लिए जमा की गई है।

इसी तरह चने की फसल की भी कई गांवों में कटाई शुरू हो चुकी है। किसानों का कहना है कि मौसम का यह अचानक बदला रुख उनके लिए भारी पड़ सकता है। यदि बादलों के कारण बूंदाबांदी या बारिश हो जाती है तो कटी हुई फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है। नमी आने से दानों की गुणवत्ता प्रभावित होगी और मंडी में उचित दाम मिलने में भी परेशानी हो सकती है।

मौसम खराब होने की आशंका के चलते कई किसान दिनभर खेतों और खलिहानों में जुटे रहे। थ्रेसिंग का काम तेज कर दिया गया , ताकि फसल को जल्द से जल्द सुरक्षित किया जा सके। कुछ किसानों ने कटी हुई फसल को ढकने की व्यवस्था भी की, ताकि यदि हल्की बारिश हो जाए तो नुकसान कम हो। हालांकि बार-बार बादल छाने से किसानों की बेचैनी बढ़ती जा रही है।

किसानों का कहना है कि इस समय उनकी पूरी मेहनत दांव पर लगी है। महीनों की मेहनत से तैयार हुई फसल यदि बारिश की भेंट चढ़ गई तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों में किसान मौसम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और आसमान साफ होने की दुआ कर रहे हैं, ताकि कटाई और थ्रेसिंग का काम बिना बाधा के पूरा हो सके। कासं

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Feb 2026 04:01 pm

Published on:

28 Feb 2026 03:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Videos / मौसम का मिजाज अचानक बदलने से किसानों की मेहनत पर संकट के बादल

बड़ी खबरें

View All

बस्सी

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट: दो से अधिक संतान नियम में ढील, गांव-गांव में नई हलचल, बदलेगा समीकरण

Rajasthan Panchayat Election (1)
बस्सी

Highway किनारे प्लॉट खरीदना अब जोखिम भरा, सरकार की नई गाइडलाइन से बदले नियम, निवेशकों में हलचल

बस्सी

Rajasthan Panchayat Chunav: निकाय और पंचायत आम चुनाव 2026 से पहले चुनाव मोड में आया प्रशासन

Panchayat Chunav Update
बस्सी

दर्दनाक हादसा: शादी में जा रहे ताऊ-भतीजे की मौत, दोनों पूजा-पाठ का कार्य करते थे

बस्सी

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की बड़ी घोषणा, यहां बनेगी सिक्सलेन सड़क, लोगों में खुशी की लहर

बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.