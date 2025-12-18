18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बस्सी

नईनाथ महावेद मंदिर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

नईनाथ महादेव मंदिर पर गुरुवार को पौष माह की चतुर्दशमीं पर करीब करीब एक लाख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंदिर पर मेले जैसा नजारा देखने को मिला।

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Dec 18, 2025

बस्सी. नईनाथ महादेव मंदिर पर गुरुवार को पौष माह की चतुर्दशमीं पर करीब करीब एक लाख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंदिर पर मेले जैसा नजारा देखने को मिला।

मंदिर पर भीड़ को देखते हुए पुलिस जाप्ता भी तैनात किया गया। मंदिर पर बुधवार रात से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। मंदिर के आगे श्रद्धालुओं की लम्बी कतार लग गई। दर्शकों का कहना था कि महा​शिवरात्रि के पर्व की तरह भीड़ उमड़ी।

नईनाथ महादेव मंदिर के आगे बांसखोह रोड व बस्सी रोड पर करीब एक घंटे तक जाम भी लग गया। ऐसे लग रहा था जैसे मेला है।

Published on:

18 Dec 2025 05:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Videos / नईनाथ महावेद मंदिर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

बस्सी

राजस्थान न्यूज़

