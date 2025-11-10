रबी की फसलों के लिए यूरिया की बढ़ी डिमाण्ड, जीएसएस पर लगी किसानों की कतार

ग्राम सेवा सहकारी समिति बस्सी में आए 900 कट्टा यूरिया तो किसानों की लग गई लम्बी कतार

बस्सी @ पत्रिका. जयपुर ग्रामीण इलाके में रबी फसलों के लिए पहला पानी देने का समय चल रहा है। खेतों में सरसों, गेहूं और जौ की फसलें नमी मांग रही हैं, लेकिन किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है यूरिया की कमी। बस्सी सहित पूरे उपखंड में इस समय यूरिया के लिए मचा हाहाकार किसानों की मुश्किलें बढ़ा रहा है।

बस्सी उपखण्ड में करीब 35 हजार कट्टों की डिमाण्ड के मुकाबले यूरिया की आपूर्ति बेहद सीमित है। सोमवार को जब बस्सी ग्राम सेवा सहकारी समिति पर मात्र 900 कट्टे यूरिया पहुंचे, तो किसानों की भीड़उमड़ पड़ी। सुबह से ही समिति के बाहर सैकड़ों किसान अपनी बारी के इंतजार में कतारों में खड़े दिखाई दिए। कई किसान बाइक, रिक्शा और यहां तक कि पैदल बोरे ढोते नजर आए।