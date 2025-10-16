धनतेरस कल : बरसेगा धन, चमकेंगे बाजार, करोड़ों का होगा कारोबार

– बस्सी, चाकसू और जमवारामगढ़ के बाजारों में बढ़ी हलचल

बस्सी. दीपोत्सव के त्योहार पर शनिवार को धनतेरस से ही जयपुर ग्रामीण के बाजारों में करोड़ों रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। धनतेरस से दो दिन पहले गुरुवार को ही बाजारों में खासी रौनक देखने को मिली। बाजार में जमकर भीड़ देखी गई। मानो हर कोई लक्ष्मी आगमन की तैयारी में जुटा हो।

शनिवार को धनतेरस के शुभ मुहूर्त में लोग चांदी, सोना, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदेंगे। व्यापारियों के चेहरों पर भी उत्साह छलक रहा है। तीनों उपखंड मुख्यालय एवं इनके कस्बों के बाजारों में धनतेरस पर करीब 150 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। बस्सी मुख्यालय पर धनतेरस से दो दिन पहले ही बाजारों में जमकर भीड़ देखने को मिली। यही नहीं हलवाइयों की दुकानों पर पिछले कई दिनाें से मिठाइयां बनना शुरू हो गया है। यहां तक कई व्यापारियाें ने गुरुवार को ही मिठाईयों की दुकानों के आगे टैण्टपाण्डाल लगाना शुरू कर दिया है।

सजे बाजार, खिल उठे चेहरे

बस्सी कस्बे का मुख्य बाजार में गुरुवार को से ही बाजारों में जमकर भीड़ देखने को मिली। दुकानों पर रंग-बिरंगी झालरें, सुनहरी सजावट और डिस्काउंट ऑफर्स ने ग्राहकों का मन मोहने की तैयारी चल रही थी। बस्सी, चाकसू और जमवारामगढ़ में सोने-चांदी के शोरूमों पर खरीदारों की लंबी कतारें नजर आई। दुकानदारों ने खास धनतेरस सेल के तहत आकर्षक ऑफर्स और उपहारों से लुभा रहे थे। सोने-चांदी के दाम बढ़ने से के बावजूद मांग में कमी नहीं आई। लोग शगुन के लिए चांदी का सिक्का और आभूषण खरीदना तो बनता ही है। यह कहते हुए बस्सी निवासी मीना देवी ने बताया कि घर की परंपरा निभाने के साथ निवेश का भी यही सबसे शुभ दिन माना जाता है।

आभूषणों से लेकर ऑटोमोबाइल तक सबकी बिकी बल्ले-बल्ले

इस बार सोने-चांदी के बाजार के साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी धनवर्षा की उम्मीद है। बस्सी और चाकसू के शो-रूमों में ग्राहकों की भीड़ गुरुवार से शाम से ही बढ़ गई थी। नए दोपहिया वाहनों की बुकिंग के साथ डिलीवरी का दौर जारी है। धनतेरस पर नया वाहन खरीदना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। बस्सी स्थित एक शोरूम संचालक ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार बिक्री में 25 फीसदी बढ़ोतरी के आसार हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भी ग्राहकों का रुझान बढ़ा है। एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल की भी बिक्री बढ़ने का अनुमान है।

जीएसटी कम होने से वाहनों की बुकिंग अधिक

इस बार वाहनों पर लगने वाली जीएसटी में छूट दिए जाने से लोगों की वाहन खरीदने में अधिक रुचि देखी जा रही है। खासकर धनतेरस पर दो पहिया वाहन खरीदने वाले लोगों की वाहन बुकिंग कराने में होड़ मची हुई है। एक फाइनेंस कम्पनी के प्रतिनिधि कैलाश मीना ने बताया कि जिन लोगों की वाहन नकद लेने की क्षमता नहीं है वे डाउन पैमेंट जमा करा कर वाहन बुकिंग करवा रहे हैं।