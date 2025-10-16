Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्सी

धनतेरस कल : बरसेगा धन, चमकेंगे बाजार, करोड़ों का होगा कारोबार

दीपोत्सव के त्योहार पर शनिवार को धनतेरस से ही जयपुर ग्रामीण के बाजारों में करोड़ों रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। धनतेरस से दो दिन पहले गुरुवार को ही बाजारों में खासी रौनक देखने को मिली। बाजार में जमकर भीड़ देखी गई। मानो हर कोई लक्ष्मी आगमन की तैयारी में जुटा हो।

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Oct 16, 2025

– बस्सी, चाकसू और जमवारामगढ़ के बाजारों में बढ़ी हलचल

बस्सी. दीपोत्सव के त्योहार पर शनिवार को धनतेरस से ही जयपुर ग्रामीण के बाजारों में करोड़ों रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। धनतेरस से दो दिन पहले गुरुवार को ही बाजारों में खासी रौनक देखने को मिली। बाजार में जमकर भीड़ देखी गई। मानो हर कोई लक्ष्मी आगमन की तैयारी में जुटा हो।

शनिवार को धनतेरस के शुभ मुहूर्त में लोग चांदी, सोना, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदेंगे। व्यापारियों के चेहरों पर भी उत्साह छलक रहा है। तीनों उपखंड मुख्यालय एवं इनके कस्बों के बाजारों में धनतेरस पर करीब 150 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। बस्सी मुख्यालय पर धनतेरस से दो दिन पहले ही बाजारों में जमकर भीड़ देखने को मिली। यही नहीं हलवाइयों की दुकानों पर पिछले कई दिनाें से मिठाइयां बनना शुरू हो गया है। यहां तक कई व्यापारियाें ने गुरुवार को ही मिठाईयों की दुकानों के आगे टैण्टपाण्डाल लगाना शुरू कर दिया है।

सजे बाजार, खिल उठे चेहरे

बस्सी कस्बे का मुख्य बाजार में गुरुवार को से ही बाजारों में जमकर भीड़ देखने को मिली। दुकानों पर रंग-बिरंगी झालरें, सुनहरी सजावट और डिस्काउंट ऑफर्स ने ग्राहकों का मन मोहने की तैयारी चल रही थी। बस्सी, चाकसू और जमवारामगढ़ में सोने-चांदी के शोरूमों पर खरीदारों की लंबी कतारें नजर आई। दुकानदारों ने खास धनतेरस सेल के तहत आकर्षक ऑफर्स और उपहारों से लुभा रहे थे। सोने-चांदी के दाम बढ़ने से के बावजूद मांग में कमी नहीं आई। लोग शगुन के लिए चांदी का सिक्का और आभूषण खरीदना तो बनता ही है। यह कहते हुए बस्सी निवासी मीना देवी ने बताया कि घर की परंपरा निभाने के साथ निवेश का भी यही सबसे शुभ दिन माना जाता है।

आभूषणों से लेकर ऑटोमोबाइल तक सबकी बिकी बल्ले-बल्ले

इस बार सोने-चांदी के बाजार के साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी धनवर्षा की उम्मीद है। बस्सी और चाकसू के शो-रूमों में ग्राहकों की भीड़ गुरुवार से शाम से ही बढ़ गई थी। नए दोपहिया वाहनों की बुकिंग के साथ डिलीवरी का दौर जारी है। धनतेरस पर नया वाहन खरीदना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। बस्सी स्थित एक शोरूम संचालक ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार बिक्री में 25 फीसदी बढ़ोतरी के आसार हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भी ग्राहकों का रुझान बढ़ा है। एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल की भी बिक्री बढ़ने का अनुमान है।

जीएसटी कम होने से वाहनों की बुकिंग अधिक

इस बार वाहनों पर लगने वाली जीएसटी में छूट दिए जाने से लोगों की वाहन खरीदने में अधिक रुचि देखी जा रही है। खासकर धनतेरस पर दो पहिया वाहन खरीदने वाले लोगों की वाहन बुकिंग कराने में होड़ मची हुई है। एक फाइनेंस कम्पनी के प्रतिनिधि कैलाश मीना ने बताया कि जिन लोगों की वाहन नकद लेने की क्षमता नहीं है वे डाउन पैमेंट जमा करा कर वाहन बुकिंग करवा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 08:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Videos / धनतेरस कल : बरसेगा धन, चमकेंगे बाजार, करोड़ों का होगा कारोबार

बड़ी खबरें

View All

बस्सी

राजस्थान न्यूज़

थाली से गायब होती ‘काचरी’, फास्ट फूड के चलन से युवा पीढ़ी को नहीं आ रही रास

Kachri disappearing from the plate
बस्सी

बस्सी : अनाज मंडी में बाजरे की बंपर आवक से किसानों के चेहरे खिले, गुजरात-मारवाड़ तक डिमाण्ड, जानें ताजा भाव

Bassi Mandi News
बस्सी

अच्छी बारिश के बावजूद छीतोली बांध रीता

Chhitoli Dam
बस्सी

राजस्थान: 18 साल बाद इस नदी में आया पानी, ग्रामीणों में खुशी का माहौल

बस्सी

वर्ष 1971 में बना बांध मानसून में भी रहा प्यासा, अतिक्रमण ने डुबो दी उम्मीदें

जमदेही बांध
बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.