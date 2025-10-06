Patrika LogoSwitch to English

बस्सी

कहीं बूंदाबांदी तो कहीं मध्यमगति की बरसात होने से ​खिले किसानों के चेहरे

जयपुर ग्रामीण इलाके के बस्सी, चाकसू एवं जमवारामगढ़ उपखण्ड इलाके में सोमवार सुबह से शाम तक कहीं बूंदाबांदी तो कहीं मध्यगति बरसात हुई।

बस्सी

image

Rajkumar Meena

Oct 06, 2025

– दिनभर छाए रहे बादल, गर्जना के साथ चमकती रही बिजली

बस्सी @ पत्रिका. जयपुर ग्रामीण इलाके के बस्सी, चाकसू एवं जमवारामगढ़ उपखण्ड इलाके में सोमवार सुबह से शाम तक कहीं बूंदाबांदी तो कहीं मध्यगति बरसात हुई। सुबह से शाम तक आकाश में बादल छाए रहे, कहीं बिजली चमक रही थी तो कहीं पर तेजगर्जना हो रही थी, मौसम का माहौल ऐसे लग रहा था मानो सावन का महीना चल रहा है। इधर जिन इलाकों के खेतों में नमी की कमी थी, बरसात से पूर्ती हो गई।

जानकारी के अनुसार बस्सी उपखण्ड इलाके में सोमवार तड़के से ही आकाश में बादल छाने के साथ बरसात शुरू हो गई। बस्सी में सुबह ही पानी बहाव बरसात शुरू हो गई, बाद में दिनभर बूंदाबांदी का दौर चलता रहा। हालांकि जिस प्रकार आकाश में बादलों की घटा छाई ,उस हिसाब से बरसात नहीं हुई। इधर बरसात होने से तापमान में भी गिरावट आ गई। दिन में ही गर्मी की जगह सर्दी का अहसास हो रहा था। लोगों ने रात को भी पंखे – कूलर कम स्पीड पर चलाए।

बरसात के चक्कर में अटक रही थी बुवाई….

जयपुर ग्रामीण इलाके में इस बरसात की चेतावनी के कारण किसानों ने चना व सरसों की बुवाई रोक रखी थी। किसानों का कहना था कि खेतों में बुवाई लायक नमी तो पहले भी थी, लेकिन इस कारण बुवाई नहीं की कि यदि वे खेतों में बुवाई कर देंगे तो बीज खराब हो सकता है। ऐसे में अब किसान मौसम साफ होने के बाद ही बुवाई करेंगे। इस बार बरसात से खेतों में चने व सरसों की बम्पर बुवाई होने की आशंका है।

मौसम विभाग ने सोमवार को भारी बरसात की चेतावनी दे रखी थी….

मौसम विभाग ने पिछले कई दिनाें से सोमवार के लिए भारी बरसात की चेतावनी दे रखी थी। सुबह से शाम तक आकाश में बादल छाए रहे और बिजली चमकना व गर्जना भी होती रही, लेकिन कहीं हल्की तो कहीं मध्यमगति की ही बरसात हो पाई। जिस प्रकार बादल छाए, उस हिसाब से बरसात हो जाती तो बरसात से खेत लबालब हो जाते। (कासं )

Published on:

06 Oct 2025 07:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Videos / कहीं बूंदाबांदी तो कहीं मध्यमगति की बरसात होने से ​खिले किसानों के चेहरे

